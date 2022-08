Ligue 2: nouvelle désillusion pour Saint-Étienne, Caen leader

Devant au score face à Valenciennes, Saint-Étienne a concédé le nul dans les dernières minutes dans le Nord (2-2), et reste dernier. À l'issue de la 5e journée, Caen et Dijon sont en tête de la Ligue 2.

Saint-Étienne y a cru jusqu'au bout, mais les Verts n'ont toujours pas gagné cette saison en Ligue 2. Menés au score par Valenciennes, les hommes de Laurent Batlles ont su renverser la situation grâce à Maçon et Krasso, mais ont été punis dans le temps additionnel par Cuffaut, buteur sur pénalty (2-2). Un match nul qui permet à l'ASSE de ne plus être dans le négatif (0 point) mais le club est toujours lanterne rouge avec six points de retard sur Niort, 16e et premier non-relégable à l'issue de cette 5e journée.

Caen et Dijon en tête

En haut du classement, Caen et Dijon réalisent la bonne opération en occupant la tête. Les Caennais ont été rejoint sur le fil à Charléty par le Paris FC sur un but de Julien Lopez (1-1), alors que le DFCO a frappé un grand coup en allant gagner sur la pelouse du FC Metz (1-2), candidat à la montée.

Ce début de saison est très serré en Ligue 2, puisque seulement trois unités séparent Bordeaux, 5e (8 points), de Rodez, 17e et premier relégable (5 points). Avec une équipe toujours rajeunie, les Girondins ont concédé leur première défaite de la saison face à Guingamp (0-1). Le carton de la soirée est à mettre à l'actif de Sochaux, qui a balayé Niort à Bonal (3-0).

Les résultats de la 5e journée de Ligue 2

Metz 1-2 Dijon // Bordeaux 0-1 Guingamp // QRM 2-1 Pau // Annecy 0-0 Grenoble // Paris FC 1-1 Caen // Bastia 0-2 Rodez // Valenciennes 2-2 Saint-Étienne // Nîmes 1-0 Laval //Le Havre 1-1 Amiens // Sochaux 3-0 Niort.