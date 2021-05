Manchester City-PSG: Ferdinand voit Foden meilleur que Mbappé et Haaland

Ancien défenseur central de Manchester United et vainqueur de la Ligue des champions en 2008 avec les Red Devils, Rio Ferdinand a livré son analyse sur le match entre Manchester City et le PSG. Et selon lui, Phil Foden est le meilleur jeune joueur au monde en ce moment, devant Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Si le Paris Saint-Germain ne verra pas Istanbul le 29 mai prochain pour la finale de la Ligue des champions, c'est en grande partie en raison du collectif impressionnant de Manchester City, bourreau du PSG mardi soir. Mais le talent individuel de certains Citizens n'est pas à négliger. Outre Riyad Mahrez, auteur de trois des quatre buts de City lors de cette double confrontation, Phil Foden a impressionné.

L'Anglais de 20 ans est à l'origine du deuxième but de Manchester mardi soir, avec un caviar délivré pour Mahrez. La dixième passe décisive de la saison de Foden toutes compétitions confondues cette saison, en plus de ses quatorze buts. Après trois saisons de découverte du plus haut niveau sous les ordres de Pep Guardiola, le natif de la banlieue de Manchester a acquis cette saison une place de titulaire.

Ferdinand dithyrambique à l'égard de Foden

Ses performances n'ont pas manqué de taper dans l'œil de Rio Ferdinand, ancienne gloire de Manchester United et désormais consultant pour la chaîne britannique BT Sport. "Il a montré ce soir qu'il peut jouer à ce niveau et être régulier dans le dernier geste", a expliqué Ferdinand avant de préciser: "C'est pour ça qu'il joue dans cette équipe, et c'est pour ça que selon moi, Phil Foden est le meilleur jeune joueur au monde en ce moment".

L'ancien Red Devil a rapidement précisé qu'il parlait de forme actuelle, mais n'a pas bronché quand il a fallu évoquer Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux autres jeunes amenés à dominer le football mondial dans les années à venir. "En termes de performance du moment, je pense qu'il (Foden, ndlr) est le meilleur. Mbappé n'a pas joué aujourd'hui et Haaland n'a encore jamais joué à ce niveau (demi-finales de C1, ndlr)", a indiqué Rio Ferdinand.

"C'est le jeune le plus en forme"

Déjà buteur à l'aller et au retour contre le Borussia Dortmund en quart de finale, Foden a donc prouvé lors de la double confrontation face à Paris sa capacité à jouer contre les plus grandes équipes tout en laissant entrevoir une marge de progression gigantesque. "Je ne dis pas que Foden est le meilleur joueur, mais en ce moment, c'est le jeune le plus en forme", a tenu à préciser Ferdinand.

Sélectionné pour la première fois en équipe d'Angleterre en septembre dernier, Foden (6 sélections, 2 buts) devrait participer à l'Euro en juin prochain avec les Three Lions. Avant cela, l'Anglais pourrait ajouter un nouveau trophée à un palmarès fourni que certains joueurs en fin de carrière rêveraient d'avoir (neuf trophées), au lendemain de ses 21 ans, le 29 mai prochain à Istanbul.