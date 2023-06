Mercato: Sancho, Maguire, Martial... un grand ménage se prépare à Manchester United

Troisième de Premier League la saison passée, Manchester United pourrait voir de grands chamboulements dans son effectif, avec pas moins de 13 joueurs qui pourraient quitter le club, dont Harry Maguire et Anthony Martial.

Selon le Dailymail, Manchester United pourrait faire un grand ménage au sein de son effectif lors du mercato estival. Le club mancunien serait prêt à écouter les offres pour 13 joueurs. Certains sont officiellement sur la liste des transferts (van de Beek, Fred, Elanga, Mejbri, Alex Telles, Bailly, Williams), les dirigeants seront aussi attentifs aux offres proposées (Maguire, McTominay, Henderson), d'autres pourraient partir à un bon prix (52 millions pour Sancho, 30 millions pour Martial), tandis que des joueurs vont partir en fin de contrat (Jones, Tuanzebe).

Trois postes ciblés par ten Hag

L'objectif est de récolter une enveloppe conséquente (autour de 117 millions d'euros) afin de pouvoir recruter et reconstruire un effectif. En parallèle, Erik ten Hag, qui aura plus de poids dans les décisions du mercato, a ciblé trois postes pour le recrutement (un milieu, un gardien et un attaquant) et doit composer avec les restrictions du fair-play financier.

Pour cette raison, certains dossiers sont au ralenti, comme celui de Mason Mount (24 ans). Les Red Devils ont fait une proposition de 64 millions d'euros, refusée par les Blues, qui demandent une enveloppe autour des 75 millions. De quoi calmer les ardeurs mancuniennes.