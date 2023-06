OM: après avoir rêvé du titre, Emmanuel Macron sera très attentif au mercato

Fervent supporter de l'OM, le président de la République Emmanuel Macron "reste confiant" quant à l'avenir du club phocéen et observera avec attention le mercato estival.

Emmanuel Macron envisage une belle saison à venir pour l'OM. Grand supporter du club phocéen, le président de la République se dit satisfait de l'année "riche" des Marseillais, troisièmes de Ligue 1 derrière le PSG et Lens. "On a vu de très belles performances de l'équipe. Je reste un supporter fidèle du club, rappelle-t-il dans les colonnes de La Provence. Je me garderais bien d'établir un pronostic (pour la saison prochaine). On va d'abord observer comment le mercato va se dérouler. Je suis comme qui dirait 'gourmand' de constater le résultat final. Mais je reste personnellement confiant."

"2024 doit être l'année de la consolidation"

Avec l'arrivée de Marcelino sur le banc, l'OM aborde l'exercice 2023-2024 avec de l'ambition et peut compter sur une "force inouïe" selon Emmanuel Macron. "L'équipe a une ville derrière elle, et même au-delà. Cela porte toujours l'exigence plus loin. Ensuite, je sais qu'il y a une volonté d'avancer, d'investir, donc je reste confiant. Quand on regarde la dernière saison, je pense qu'à un moment, on a rêvé à la première place, et on finit assez haut (3e). 2024 doit être l'année de la consolidation. Il y aura le renouvellement pour certains joueurs qui ont été déployés cette dernière saison. Il y a aussi une transition qui va se faire."

Les chantiers seront nombreux pour le nouvel entraîneur marseillais. Il devra dans un premier temps ramener l'OM en phase de groupes de la Ligue des champions. Les coéquipiers d'Alexis Sanchez doivent disputer deux tours préliminaires au mois d'août pour espérer disputer la C1 pour la deuxième année de rang.