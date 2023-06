Mercato: Chelsea repousse une nouvelle offre pour Mount, Manchester United s'impatiente

Même s'il ne lui reste qu'une année de contrat, Chelsea n'entend pas lâcher Mason Mount à n'importe quel prix. Les Blues ont mis un nouveau stop à Manchester United dans ce dossier.

Chelsea aime visiblement jouer avec les nerfs de Manchester United. Selon la presse anglaise, les Blues ont refusé ces dernières heures une troisième offre des Red Devils pour leur milieu de terrain Mason Mount. D’après Sky Sports, celle-ci s'élevait à 55 millions de livres (environ 64 millions d’euros) alors que Chelsea aimerait plutôt récupérer 58 millions de livres et 7 millions supplémentaires sous forme de bonus, soit un total de 75 millions d’euros.

Manchester United en pleine réflexion

Tombé d’accord déjà depuis plusieurs semaines avec l’international anglais de 24 ans, à qui il ne reste qu’une année de contrat, Manchester United serait en pleine réflexion sur la suite à donner à ce dossier : transmettre une quatrième offre ou se rabattre sur une toute autre piste comme celle menant à l’Equatorien de Brighton Moisés Caicedo (21 ans) ? D’après Sky Sports, les dirigeants mancuniens auraient en parallèle un œil sur Declan Rice (24 ans), qui fait actuellement l’objet d’une grosse bataille d'enchères entre Arsenal et Manchester City.

Le capitaine de West Ham devrait être vendu dans les prochains jours pour plus de 100 millions d’euros. Mount, lui, reste sur une saison en demi-teinte. Plombé par des pépins physiques, il a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues pour un total de trois buts et six passes décisives, mais a progressivement perdu sa place de titulaire. Il voudrait se relancer sous les ordres d'Erik ten Hag, qui en a fait sa priorité au milieu.