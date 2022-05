Mercato: Sarabia flou sur son avenir au PSG

L’attaquant du PSG, Pablo Sarabia, de retour de prêt du Sporting Lisbonne, a évoqué son avenir en conférence de presse en marge du rassemblement de la sélection espagnole. "Je veux jouer et me sentir important’ déclare-t-il, précisant qu’un départ du club parisien pourrait être la solution.

Pablo Sarabia pose ses conditions. L'attaquant espagnol, qui doit retourner au PSG cet été après avoir passé la saison en prêt au Sporting Lisbonne, a indiqué mardi qu'il déciderait de son avenir après la fenêtre de matchs internationaux car il "veut jouer" et se "sentir important". Il sort d’une saison pleine au Portugal, avec 21 buts et 9 passes décisives en 45 rencontres, toutes compétitions confondues.

"Nous verrons si la solution est au PSG"

"En ce moment, et je l'ai déjà dit à mon agent, je veux être concentré sur ces quatre matchs (avec la sélection espagnole), pour moi c'est l'objectif le plus proche", a déclaré en conférence de presse Sarabia, dont le contrat avec le PSG court jusqu'en juin 2024. "Lorsque nous aurons terminé cette convocation (en équipe d'Espagne), nous devrons voir et évaluer la meilleure option", a-t-il aussi souligné.

Et l’attaquant de 30 ans ajoute: "Je veux jouer et me sentir important, nous verrons si la solution est là (au PSG) ou pas". Trois ans après son arrivée à Paris en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia totalise un bilan de 79 matchs avec Paris (dont 43 titularisations), dont le dernier remonte au 14 août où il avait été buteur contre Strasbourg. La Roja doit affronter le Portugal, la République tchèque (deux fois) et la Suisse dans les prochains jours dans le cadre de la Ligue des nations avant que Sarabia ne prenne sa décision.