PSG: Al-Khelaïfi donne une date limite à Mbappé pour prolonger (et c'est très proche)

Interrogé ce mercredi par une poignée de médias, dont RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé. L’ultimatum fixé à l’attaquant français, libre en 2024 et qui refuse pour l’instant de prolonger, se précise.



Kylian Mbappé sait désormais à quoi s’en tenir. En fin de contrat à la fin de la saison 2023-2024, l’attaquant français n’a pas souhaité activer l’option de prolongation d’une saison, ce qui signifie qu’il pourrait partir libre dans moins d’un an. Une situation que n’accepte pas Nasser Al-Khelaïfi.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

>> Revivez la conférence de presse d'Al-Khelaïfi et Luis Enrique

L'intégrale de l'After Foot du mardi 4 juillet 2023 1:37:04

Après avoir déjà lancé un avertissement en forme d’ultimatum à la fin de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique ce mercredi ("Si Kylian veut rester, il a besoin de signer un nouveau contrat"), le président du PSG s’est montré encore plus précis quelques minutes plus tard au micro d’une poignée de médias, dont RMC Sport.

"Maximum dans deux semaines"

"Il doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… maximum dans deux semaines ! Et s’il ne veut pas signer, la porte est ouverte, a clamé Al-Khelaïfi. C’est valable pour lui comme pour les autres d’ailleurs. Le club est plus grand que quiconque. Il n’y a personne de plus grand que le club, personne, y compris moi-même."

"Mbappé l’a dit publiquement, il ne peut pas partir libre. J’ai été très choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. J’ai été tellement déçu parce que ça ce n’est pas Kylian, a ajouté le président parisien. Je connais Kylian c’est un garçon fantastique, ce n’est pas lui. Partir gratuitement d’un club français, causer du tort au plus grand club français ? Ce n’est pas Kylian ! Je le répète quand j’ai appris cette information, j’ai été tellement déçu… Dans les normes du foot, on n’a jamais vu partir le meilleur joueur du monde partir gratuitement d’un club, un club de son pays en plus ! Ce n’est jamais arrivé. Si quelqu’un veut agir contre les normes et contre ses promesses, on rentre dans quelque chose d’autre." Le message est passé.