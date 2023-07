PSG: les images de l'accueil triomphal pour Mbappé au Cameroun

Kylian Mbappé a reçu un formidable accueil au Cameroun ce jeudi lors d'un voyage dans le pays natal de son père. Des centaines de fans ont ovationné l'attaquant du Paris Saint-Germain au moment de son arrivée à Yaoundé.

Le départ de Christophe Galtier, la nomination de Luis Enrique, les officialisations de Milan Skriniar ou Marco Asensio, l'ultimatum de Nasser Al-Khelaïfi à Kylian Mbappé... Avant la reprise du groupe professionnel, le PSG est passé à la vitesse supérieure en matière de mercato.

Et si le club francilien reste soumis aux aléas du feuilleton Mbappé, l'attaquant tricolore continue ses vacances et a même reçu un accueil triomphal à Yaoundé ce jeudi. En visite au Cameroun, le pays natal de son père Wilfrid, le joueur de 24 ans y a été célébré comme une rockstar.

Des centaines de fans pour le saluer

Arrivé au Cameroun pour une visite consacrée à des œuvres de charité et un détour dans le village de son père, Kylian Mbappé a reçu un formidable accueil de la part de plusieurs centaines de fans (environ 400) à sa sortie de l'aéroport. Malgré un important dispositif de sécurité pour éviter des débordements, le champion du monde 2018 a pu échanger brièvement avec la foule.

Kylian Mbappé a salué une centaine de danseurs traditionnels qui se produisaient à son arrivée, un événement encadré par une centaine de policiers et gendarmes, puis s'est engouffré en direction de la capitale camerounaise. Invité à séjourner dans un complexe hôtelier appartenant à la famille de l'ancien tennisman Yannick Noah, le footballeur y restera pendant tout son séjour lorsqu'il ne sera pas en visite.

Un programme chargé pour Mbappé

Outre un passage ce vendredi matin dans l'école pour enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives (FEPPDA) à Yaoundé, Kylian Mbappé participera ensuite à un "match de basket Mbappé vs Joakim", le fils de Yannick Noah et ancien joueur de NBA.

Vendredi après-midi, il participera à un match de football contre le FC Vent d'Etoudi, club de D2 camerounaise que préside Yannick Noah. Il ira samedi à Douala où il doit visiter une école puis se rendra à Djebalé, le village de son père Wilfrid Mbappé.

Lors de son voyage en Afrique, tel un chef d'Etat en visite officielle, Kylian Mbappé sera notamment reçu par le Premier Minitstre local, Joseph Dion Ngute pour discuter des projets qu'il souhaite développer dans le pays. Après cette parenthèse au Cameroun, l'attaquant de 24 ans est attendu lundi 10 juillet pour la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain.