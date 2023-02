Mercato: "Si je viens, c’est que le Milan AC", la petite phrase de Mbappé à la cérémonie The Best

Kylian Mbappé était présent à la cérémonie The Best organisée lundi soir à Paris. Et comme le montre une courte séquence relayée sur les réseaux sociaux, l’attaquant du PSG a brièvement évoqué l’AC Milan. Un club avec qui il a une connexion particulière depuis son enfance, en raison de sa nourrice italienne.

C’est une petite phrase qui risque de faire pas mal de bruit de l’autre côté des Alpes. Lors de la cérémonie The Best organisée par la Fifa, lundi soir à Paris, Kylian Mbappé a été filmé en train d’échanger brièvement avec une personne qui lui demandait visiblement de venir en Serie A. "Si je viens, c’est que le Milan AC", a répondu en souriant l’attaquant du PSG, alors qu’il se trouvait debout derrière son père Wilfrid. La courte séquence, relayée sur les réseaux sociaux, a rapidement suscité de nombreux commentaires. Jusqu'à créer un vent d’euphorie chez les tifosi rossoneri.

Le lien entre la star de l’équipe de France et l’AC Milan n’est pas nouveau. Il remonte à son enfance. Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport l’an passé, le crack de Bondy a expliqué avoir "une connexion spéciale" avec le club lombard: "Quand j’étais enfant, j’avais une nourrice italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille. Ce sont tous des supporters de Milan. Donc, grâce à eux, j’ai aussi encouragé les Rossoneri et j’ai regardé beaucoup de matchs de Milan."

L’appel du pied du chanteur Soolking

Rencontré l’été dernier lors d’un entretien Double Contact, le chanteur Soolking, grand supporter de l’AC Milan, avait même lancé un message au champion du monde 2018. "Mbappé, si tu décides de venir un jour au Milan AC, sache que je t’inviterai à tous mes shows et toutes mes tournées, gratuitement. Tu ne payes pas, tu ramènes toute ta famille, c’est pour moi. Je régale. Et je prendrai une loge au stade. On est ensemble. Viens, n’aie pas peur", avait lâché l’artiste algérien avec le sourire.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Paris, Kylian Mbappé dispose d’une année supplémentaire en option (jusqu’en 2025) que lui seul peut activer. En attendant, l’attaquant de 24 ans, meilleur buteur du Mondial 2022, réalise une saison tonitruante avec le club de la capitale. En 29 apparitions, il a inscrit 29 buts et délivré 7 passes décisives (toutes compétitons confondues). Auteur d’une prestation magistrale face à l’OM, dimanche lors du choc de Ligue 1 Vélodrome (0-3), il a rejoint Edinson Cavani en tant que meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations.