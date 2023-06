PSG: "Des suceurs de roue", Larqué fracasse la direction parisienne sur le dossier Mbappé

Jean-Michel Larqué a fustigé mardi l'attentisme des dirigeants du Paris Saint-Germain autour de la prolongation de Kylian Mbappé et de son importance dans leur projet. Le membre de la Dream Team RMC Sport a vivement critiqué le choix de s'appuyer sur des stars sans bâtir une équipe compétitive.

La saison du PSG s'est achevée il y a seulement quelques jours que le club de la capitale se paye un nouveau psychodrame interne. En attendant de régler le départ de Christophe Galtier et de boucler la signature de son successeur, la direction francilienne doit aussi gérer le bouillant dossier Mbappé. En confirmant, via un courrier, son intention de ne pas prolonger au-delà de 2024, l'attaquant de 24 ans a mis le club en alerte. Tout sauf une surprise compte-tenu de la gestion du PSG par ses dirigeants selon Jean-Michel Larqué.

"Si tout le monde n’a pas compris que le maître du jeu c’est Mbappé, il peut changer de métier. Aujourd’hui, celui qui fait les contrats et qui fait ou défait le Paris Saint-Germain, c’est Kylian Mbappé, a lâché ce mardi l'ancien milieu et entraîneur du PSG dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. S’il n’a pas envie d’être vendu, il ne sera pas vendu. S’il ouvre une porte pour être vendu, il y aura éventuellement un transfert. Dans le football cela va très vite dans un sens ou dans l’autre."

"Le signal et les dirigeants sont totalement ridicules"

Malgré la conquête de son onzième titre en Ligue 1, le PSG a connu une saison 2022-2023 difficile avec une nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions. Mais pour le membre de la Dream Team RMC Sport, c'est lié à un projet sportif que la direction ne contrôle pas vraiment en laissant la main aux joueurs.

"Je m’étonne que les dirigeants s’étonnent de recevoir une lettre qui est contractuelle. C’est-à-dire qu’il avait jusqu’au 31 juillet pour le faire mais le championnat est terminé donc il pouvait le faire aujourd’hui. Aujourd’hui, il leur dit que non, pour l’instant, il n’active pas la prolongation de son contrat au-delà de 2024, a encore enchaîné Jean-Michel Larqué. Donc ils vont discuter pour éventuellement continuer peut-être la saison prochaine au Paris Saint-Germain ou éventuellement ne pas continuer au Paris Saint-Germain. C’est aussi simple que cela."

Et le consultant de poursuivre sa diatribe contre la gestion par les dirigeants du PSG: "Ce sont des suceurs de roue, ce sont des suiveurs de roue au Paris Saint-Germain. Les dirigeants n’ont aucune prise là-dessus. Pour eux, comme les choses n’arrivent jamais, cela ne pouvait pas arriver. Mais la lettre, c’est contractuel et il doit être marqué qu’il devra se positionner avant le 31 juillet (ndlr: l'envoi d'un courrier n'était pas obligatoire). C’est d’une simplicité enfantine. Après Kylian Mbappé, il les fait et il les défait. Cela concerne évidemment la situation de Mbappé au Paris Saint-Germain mais quel signal pour les joueurs qui éventuellement voudraient signer et se rendent peut-être compte qu’au mois d’août ou le suivant, il n’y aura plus Mbappé, Messi ou Neymar. Vous pensez que Bernardo Silva cela ne lui trotte pas un petit peu dans la tête quand ils voit que tous les grands joueurs quittent le navire ? Le signal et les dirigeants sont totalement ridicules."

Larqué regrette le "vernis" des stars à Paris

Le Paris Saint-Germain version QSI a recruté de nombreuses stars depuis 2011 mais cela n'a pas porté ses fruits en Ligue des champions. Jean-Michel Larqué l'a rappelé, ce n'est pas en empilant les stars que l'on construit quelque chose de solide et de durable. Pour l'ancien joueur de l'équipe de France, un homme incarne ces erreurs: le président du PSG.

"Nasser Al-Khelaïfi, depuis que c’est devenu la pièce maîtresse, j’ai l’impression que le Paris Saint-Germain c’est une entreprise de peinture, pas d’artistes peintres, de peinture où il n’y a qu’un pot de peinture: le vernis. Il n’y a que cela, a tonné Jean-Michel Larqué. Et sur les meubles qui sont vermoulus, on fout une couche de peinture de Messi, une couche de vernis de Neymar et on ne progresse pas. Et à la sortie, ils sont pieds et poings liés avec un joueur, un seul joueur, Kylian Mbappé."

"Tout est bling-bling"

Citant encore l'exemple du recrutement de Gianluigi Donnarumma, alors que Paris pouvait déjà compter sur un excellent Keylor Navas dans les buts, le consultant a dénoncé cette starification à outrance du PSG.

"Tout est du bling-bling. Et comme par hasard, prenez d’autres exemples de joueurs majeurs comme De Bruyne. Est-ce que c’est la même musique tous les ans à Manchester City? Benzema c’est la musique tous les ans au Real? Lewandowski cela a été la musique au Bayern où il est resté pendant des années? Il n’y a qu’au Paris Saint-Germain où il n’y a qu’un joueur qui fait et défait la politique du club. Il n’y a pas de bonne solution. Il s’en va cette année, c’est le désert de Gobi. Ou il repousse son départ à l’année prochaine et ce sera le désert de Gobi. Si ce n’est pas en 2023 ce sera pour 2024 parce que c’est un club qui n’a jamais progressé, qui n’a pas bâti son équipe, qui a fait n’importe quoi. Et qui continue! Je te fais signer Ugarte, et tartempion… Je n’ai pas encore d’entraîneur mais on s’en fout on les fait signer. Mais où imaginez que cela puisse aller. Cela ira encore à la catastrophe."