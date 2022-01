Mercato: Slimani proche d’être prêté par l'OL au Sporting

L'international algérien Islam Slimani est tout proche d’être prêté par l’OL au Sporting Portugal, où il a déjà évolué entre 2013 et 2016.

Islam Slimani de retour dans un club qu’il connait bien? Comme annoncé par le quotidien portugais A Bola, l’attaquant algérien de 33 ans est tout proche d’être prêté au Sporting par l’OL. Islam Slimani a disputé 16 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec les Gones (4 buts, 1 passe décisive) et s’est montré peu convaincant depuis son arrivée à Lyon.

Ça bouge à l'OL

Parti pour disputer la CAN (9 janvier-6 février), Islam Slimani a quitté le Cameroun plus tôt qu’il ne l’avait espéré, après l’élimination précoce des Algériens, pourtant annoncés comme les favoris de la compétition. Battus jeudi dernier par la Côte d’Ivoire (3-1), ils ont finalement été sortis dès les phases de poule. Islam Slimani est donc rentré à Lyon et était présent jeudi à l’entrainement.

Islam Slimani a déjà porté les couleurs du Sporting, entre 2013 et 2016, avec qui il a remporté la Coupe et la Supercoupe du Portugal en 2015. Il avait ensuite pris la direction de Leicester.

Le mercato s'annonce actif à Lyon dans les prochains jours. Comme expliqué par RMC Sport, l’OL et Newcastle ont trouvé un accord pour le transfert de Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain brésilien, actuellement en sélection, pourrait passer sa visite médicale en Amérique du Sud, avant de s’engager avec les Magpies. Dans le sens des arrivées, Lyon a identifié le Brestois Romain Faivre, 8 buts et 6 passes décisives cette saison, et entamé des négociations concrètes pour le faire venir de Brest.