Mercato: Solskjaer réagit à l'arrivée imminente de Varane à Manchester United

Alors que Manchester United a annoncé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane, Ole Gunnar Solskjaer se réjouit de ce renfort de prestige.

C'est désormais une question de jours pour voir Raphaël Varane parapher son contrat avec Manchester United, qui a d'ores et déjà annoncé un accord avec le Real Madrid pour son transfert. Après le match nul des Red Devils ce mercredi face à Brentford (2-2), en amical, Ole Gunnar Solskjaer ne cachait pas sa joie.

"Je suis bien sûr très heureux que nous ayons trouvé un accord avec le Real Madrid. Il a prouvé que c'est un gagnant, c'est un joueur que nous suivons depuis de nombreuses années, rappelle le technicien mancunien. Je sais que Sir Alex Ferguson avait failli le signer et cette fois-ci, nous y sommes parvenus. Il a prouvé, tout au long de sa carrière, qu'il est avant tout une bonne personne. C'est un grand professionnel et il a gagné tout ce qu'il est possible de gagner."

"Le club a montré de l'ambition"

Une recrue phare, après une autre: Jadon Sancho, qui arrive de Dortmund, dans un transfert que Manchester United attendait depuis des mois. "Je suis très heureux d'avoir ces deux joueurs, poursuit Solskjaer. Le club a montré de l'ambition en recrutant l'un des attaquants les plus excitants du football mondial et l'un des défenseurs les plus respectés au monde et qui a le plus gagné. Je vois différentes façons de jouer avec Raphaël. J'ai hâte qu'il arrive."

Raphaël Varane doit encore se soumettre à la quarantaine imposée par le Royaume-Uni aux ressortissants européens - pandémie de Covid-19 oblige - et valider l'obtention de son visa de travail en Angleterre. Après cela, le champion du monde pourra poser sa signature sur son contrat et entamer une nouvelle étape de sa carrière.