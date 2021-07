Mercato: c’est officiel, Varane s'envole pour Manchester United

Manchester United a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane, ont annoncé les deux clubs ce mardi.

Il n’y avait plus trop de suspense depuis quelques heures, mais cette fois, c’est officiel: Raphaël Varane va devenir un joueur de Manchester United. Les Red Devils ont annoncé l’existence d’un accord avec le Real Madrid pour le transfert du champion du monde, titulaire avec l’équipe de France lors du dernier Euro. L’arrivée du Français reste toutefois soumise au passage de la visite médicale, préalable indispensable à la signature de son contrat, a indiqué Manchester United dans un communiqué.

Le Real salue le professionnalisme de Varane

Comme annoncé la veille, le défenseur français de 28 ans va s’engager avec les Red Devils pour une durée de quatre ans, plus une année en option. Le Real Madrid, qui a déjà perdu Sergio Ramos (PSG) cet été, va empocher environ 50 millions d’euros (bonus compris) dans cette transaction. Raphaël Varane est contraint d’observer une semaine de quarantaine, en vertu des dispositions prises au Royaume-Uni pour lutter contre la pandémie de Covid-19, avant de passer sa visite médicale et de signer son contrat avec Manchester United. Raphaël Varane tourne la page, après une décennie passée au Real Madrid, ponctuée par 18 titres, dont quatre en Ligue des champions.

Dans un communiqué, le Real Madrid confirme également l'accord avec Manchester United pour le transfert de Raphaël Varane. Et salue le défenseur français. "Notre club le remercie pour son professionnalisme et son comportement exemplaire durant les dix saisons au cours desquelles il a défendu notre maillot, avec 18 titres remportés : 4 Ligue des champions, 4 Mondial des clubs, 3 Supercoupe d’Europe, 3 Liga, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupe d’Espagne. Le Real Madrid tient à montrer toute son affection à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle."