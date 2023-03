Mercato: Stéphan regrette d’avoir quitté Rennes en 2021

Julien Stéphan (42 ans), sans club depuis son éviction de Strasbourg en janvier dernier, confie regretter son départ de Rennes en mars 2021 après une mauvaise passe. Avec du recul, il aurait agi différemment.

Le 1er mars dernier, Julien Stéphan (42 ans) a fêté un anniversaire particulier: les deux ans de sa démission du Stade Rennais. L’entraîneur avait quitté ses fonctions "le cœur gros", estimant alors ne plus avoir les ressorts pour remonter la pente après un début d’année 2021 catastrophique (une victoire, quatre nuls, quatre défaites en Ligue 1 et une élimination en Coupe de France). Avec du recul, le technicien confie avoir pris la mauvaise décision après un peu plus de deux ans très riches comme numéro 1 du club de la ville où il est né et a lancé sa carrière d’entraîneur à la formation.

"Je n’ai pas pris la bonne décision pour ma carrière"

"J’ai démissionné et je pense que j’ai fait une erreur à ce moment-là pour être très honnête, confie-t-il sur beIN Sports. Après avoir gagné une Coupe de France (en 2019, ndlr), avoir qualifié le club en Ligue des champions (en 2020, suite à l’arrêt du championnat) et avoir vécu une troisième année un peu difficile mais pas complète. A la trêve, on était encore quatrième. J’ai démissionné début mars après avoir eu deux mois difficiles. On était neuvièmes à ce moment-là à 3 ou 4 points du cinquième avec un match en retard. Je n’ai pas pris la bonne décision pour ma carrière. C’était ma décision à ce moment-là et si c’était à refaire, je le referai différemment."

"A ce moment-là, je considérais être la cause des problèmes de cette période difficile, poursuit-il. Or, ça arrive à tous les entraîneurs. On avait connu énormément de succès, dont un assez historique puisque ça faisait 48 ans que le club n’avait pas gagné de trophée. C’était la première qualification en Ligue des champions. Tout ça, c’était exceptionnel, l’expérience sert à grandir. Il ne faut pas avoir peur de faire amende honorable par moment, ça restera expérience exceptionnelle. Je regrette aussi parce que c’était et c’est toujours un très, très bon club avec un propriétaire (la famille Pinault) hors-norme sur le plan humain et par son investissement au quotidien dans le club. Il y a tout pour bien faire dans ce club. Derrière, j’ai aussi eu une expérience enrichissante à Strasbourg."

Après son départ soudain, Rennes avait nommé Bruno Genesio. L’ancien Lyonnais, toujours en poste, avait qualifié le club pour la Conference League avant de signer superbe saison 2021-2022 (quatrième de Ligue 1 et qualification en Ligue Europa). Julien Stéphan a, lui, rebondi à Strasbourg en 2021 où il a aussi réalisé un excellent exercice (sixième). Il n’a pas réussi à confirmer en 2022-2023 et s’est fait remercier du club alsacien en janvier dernier. Il confie être disponible pour un nouveau challenge, notamment à l’étranger.