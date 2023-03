"Arrête de nous raconter n’importe quoi": Rothen démonte le discours de Galtier après la défaite du PSG contre Rennes

Dans Rothen s'enflamme, ce lundi soir sur RMC, Jérôme Rothen a pointé le discours de Christophe Galtier dimanche après la défaite du PSG contre Rennes (2-0). Notamment le passage remarqué sur les jeunes et les absents.

"Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, voient huit joueurs absents et rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. On savait qu’on allait avoir un match difficile..." Ces mots (parmi d'autres) de Christophe Galtier, dimanche soir après la nouvelle défaite du PSG contre Rennes (2-0), ont été particulièrement remarqués. Excuses inaudibles pour certains, nouveau tacle aux jeunes pour d'autres... Le discours post-revers du technicien parisien n'a pas convaincu grand monde. Notamment Jérôme Rothen.

Ce lundi soir dans Rothen s'enflamme, sur RMC, l'ancien milieu de terrain a ainsi voulu démonter les arguments de Galtier. "Ce n’est pas la première fois, déplore-t-il. Il a encore mis en avant la faute des jeunes et tout. Mais la défaite d’hier (dimanche), Christophe, ce n’est pas la faute des jeunes, arrête de nous raconter n’importe quoi. Ce sont d’abord tes choix au début du match. Tu me parles du banc de touche, mais sur le banc de touche il y a quasiment 60 millions d’euros si tu comptes les recrutements d’Ekitike et Renato Sanches. Et le reste des jeunes ont aussi de la qualité. Donc tu as 60 millions sur ton banc de touche, et bon sang de bonsoir pourquoi tu nous mets au départ un Bernat qui n’a jamais joué à ce poste d’axial droit et qui est gaucher ? La première anomalie est là."

"S’il y a autant de blessés, c’est que vous bossez mal. Point final."

Et Rothen de poursuivre sur les forfaits: "Après tu nous parles des absences ? Mais ne te fous pas de notre tronche. Ton milieu titulaire – Vitinha, Ruiz, Verratti – est là. Devant, il a son duo magique Messi-Mbappé, il a Nuno Mendes à gauche. Offensivement, ok il a dû mettre Pembele à droite parce que Hakimi n’était pas là, mais tu as 6 joueurs pour nous montrer des choses. Et ils nous montrent que dalle. La seule chose qu’ils nous montrent, comme d’habitude, c’est de mettre un petit ballon à Mbappé de temps en temps."

Avant de conclure sur l'infirmerie: "Il me parle des blessés ? Mais Christophe et ton staff, c’est de votre faute. S’il y a autant de blessés, c’est que vous bossez mal. Point final. C’est aussi simple que ça. Alors arrêtez de me parler des blessures."