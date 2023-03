Mercato: prêt à rebondir à l'étranger, Julien Stéphan espère un projet ambitieux

Julien Stéphan s'est exprimé ce mardi sur son avenir et espère rapidement trouver un nouveau défi. L'ancien entraîneur de Rennes et Strasbourg voudrait rebondir aussi bien en France qu'à l'étranger.

Vainqueur de la Coupe de France avec Rennes en 2019, Julien Stéphan a depuis quitté la Bretagne et essayé de se relancer sur le banc de Strasbourg. Mais après un début de saison compliqué en Alsace, le technicien de 42 ans a été évincé au mois de janvier. Invité ce mardi de la chaîne beIN Sports, l'ancien entraîneur du RCS a confirmé être prêt à reprendre du service et a offert ses services aux clubs éventuellement intéressés.

"A titre personnel, il faut digérer cela (son départ du RCS) donc il faut aussi avoir la sincérité de prendre le temps de la digestion pour ne pas se réengager très vite et trop vite dans un nouveau projet sans avoir complètement récupéré, a estimé le technicien un peu moins de trois mois après son départ de Strasbourg. Cela prend quelques semaines. Il se trouve que là je suis dans une période où j'ai complètement récupéré et complètement digéré."

Et de confirmer: Je suis dans la projection et dans l'attente d'avoir un projet intéressant pour la saison prochaine ou très vite dans l'avenir."

"J'insiste beaucoup sur l'anglais", Stéphan se verrait bien à l'étranger

Remplacé par son adjoint Mathieu Le Scornet puis par Frédéric Antonetti sur le banc alsacien, Julien Stéphan s'en est donc allé après 58 rencontres. Son bilan comptable mitigé (19 victoires, 20 nuls et 19 défaites) lui a coûté cher mais son équipe n'a eu de cesse de vouloir proposer du beau jeu. Le fils de Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, a confirmé son impatience à l'idée de rapidement revenir aux affaires et se dit prêt à franchir le pas en signant à l'étranger.

"Je suis assez ouvert et je profite de cette période pour parfaire encore mon anglais, a encore reconnu celui qui a lancé Eduardo Camavinga chez les pros. J'avais des bases scolaires mais là j'insiste beaucoup sur l'anglais en prenant des leçons très régulières, en parlant énormément ou en regardant des séries. [Aller en Angleterre?] Oui l'idéal pour parfaire cela serait d'être en immersion."

Après Rennes et Strasbourg, deux expériences en Ligue 1, Julien Stéphan est donc prêt à découvrir un nouveau football dans les prochains mois. Même si, il le sait, les projets ambitieux à l'étranger ne manquent pas d'entraîneurs de renom sur leur short-lists.

"Bien évidemment que les championnats étrangers on les regarde mais ce sont des championnats très prisés avec des tops managers. Mais en tout cas, oui je suis ouvert. Je suis ouvert et je me sens prêt aussi à pouvoir franchir le pas de l'étranger alors que cela n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui je suis beaucoup plus ouvert."