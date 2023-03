PSG-Rennes: le message de soutien de Genesio à Galtier après le succès breton

L'entraîneur de Rennes Bruno Genesio, bourreau de Christophe Galtier ce dimanche, a eu une pensée pour le coach du PSG après la victoire bretonne (2-0) sur le terrain des Rouge et Bleu.

Aux commandes du Stade Rennais, Bruno Genesio a terrassé le PSG (2-0) ce dimanche, et ce pour la sixième fois de sa carrière d’entraîneur, un record pour un entraîneur de Ligue 1 sous l’ère QSI. Mais l’ancien coach de Lyon ne fanfaronnait pas en conférence de presse, dans la foulée de cette jolie performance, qui plus est réalisée au Parc des Princes.

Ce succès capital permet pourtant aux Bretons de se replacer dans la course à la Ligue des champions, le podium se trouvant désormais à six points, en attendant le résultat de l’OM, qui se déplace à Reims en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Mais Bruno Genesio avait une pensée pour son collègue et ami Christophe Galtier, qui traverse une période délicate pour ne pas dire tumultueuse à la tête du Paris Saint-Germain.

"Je lui ai dit de bien se reposer"

"On fait le même métier, il se trouve qu’en plus, nous sommes proches, a glissé Genesio en conférence de presse. Je suis bien sûr satisfait d’avoir gagné mais je sais aussi ce qu’il peut ressentir. Il y a une trêve, je lui ai dit de bien se reposer, de bien profiter du repos parce qu’on a encore dix matches. On se croisera dans d’autres conditions."

L’urgence point à Paris. Eliminé de la Coupe de France et de la Ligue des champions, le PSG n’a plus que le championnat pour sauver les apparences. Mais le titre n’est pas encore tombé dans l’escarcelle des hommes de Christophe Galtier, loin de là. Le rival olympien pourrait même revenir à sept unités seulement à dix journées de la fin, et alors qu’un calendrier pour le moins compliqué (Lyon, Nice, Lens...) attend les Parisiens dans les semaines à venir. L’entraîneur parisien n’est peut-être pas au bout de ses peines.