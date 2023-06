Inter Miami: les prix des billets s’envolent après l’annonce de Messi

Quelques heures seulement après l’annonce du choix de Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami le prix des billets flambent déjà pour assister aux matchs de la star argentine. Ils valent même plus cher que ceux de l’actuelle finale de la NBA.

Lionel Messi (35 ans) enflamme déjà les Etats-Unis. Selon plusieurs médias, le prix des billets pour assister aux matchs de la star argentine avec l’Inter Miami se sont mis à flamber aussitôt après l’annonce. Les précieux sésames ne sont pas encore disponibles sur les réseaux officiels mais sur les marchés de reventes. Selon The Athletic, le billet le moins cher pour voir un match du septuple Ballon d’or avec la franchise floridienne se monnaie déjà à 350 euros minimum. Un montant plus élevé par exexemple que les billets du match 3 des finales NBA entre le Miami Heat et Denvers (environ 310 euros).

435 euros, prix de la place la moins chère pour le possible premier match de Messi (contre 27 habituellement)

Cet engouement est déjà une excellente nouvelle pour la franchise détenue par David Beckham qui affichait la moins bonne affluence la saison dernière (12.637 spectateurs en moyenne). Les nouveaux fans doivent toutefois s’armer de patience avant de voir l’attaquant sous son nouveau maillot. Ses grands débuts ne sont pas attendus pour tout de suite puisqu’il vient seulement de terminer la saison avec le PSG.

Surtout, il n’a pas encore officiellement signé avec l’Inter, comme il l’a confié dans sa vidéo d’annonce, mercredi. "J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n’est pas encore bouclé à 100% ou il manque quelque chose, mais bon, nous avons décidé de continuer le chemin là-bas", a-t-il expliqué. Après avoir peaufiné les derniers détails, Messi partira ensuite en vacances pendant plusieurs semaines.

Le marché des transferts étant actuellement fermé aux Etats-Unis, Messi ne pourrait de toute façon pas jouer dans l’immédiat. La deuxième période de mercato de la saison ouvrira le 5 juillet prochain, qui marquera le premier jour où il sera officiellement disponible pour le club. Selon une source de The Athletic, son premier match pourrait intervenir le 21 juillet lors de la Leagues Cup. La date a été cochée par plusieurs fans. Alors que la place la moins chère au stade pour ce match était à 27 euros avant la signature de Messi, elle vaut désormais... 435 euros.