Mercato: Tagliafico aurait dit oui à l’OL

Selon le média néerlandais De Telegraaf, l’arrière gauche de l’Ajax, Nicolas Tagliafico, est d’accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais où il doit s’engager pour les trois prochaines saisons.

L’Olympique Lyonnais proche de boucler un nouveau dossier. Un international argentin devrait débarquer dans les prochaines heures dans le Rhône. Selon le média néerlandais De Telegraaf, l’arrière gauche de l’Ajax, Nicolas Tagliafico, a hésité mais a fini par accepter de poursuivre sa carrière avec les Gones. Il ne manquait que son accord pour que le deal soit bouclé. Le joueur aux 40 sélections avec l’Albiceleste doit se rendre à Lyon avec son agent dans les prochaines heures pour finaliser l’opération et signer un contrat de trois ans. Ce jeudi, il était toujours en stage en Autriche avec ses partenaires de l’Ajax.

Un transfert de quatre millions d'euros

Avant que Tagliafico ne dise "oui" à l’OL, les deux clubs s’étaient mis d’accord sur une indemnité de transfert de quatre millions d’euros pour un joueur à qui il ne restait plus qu’un an de contrat. En 2018, l’Ajax avait versé la même somme à Independiente pour recruter le polyvalent gaucher. Nicolas Tagliafico a été sacré trois fois champion des Pays-Bas avec le club d’Amsterdam. Avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, Peter Bosz pourra s'appuyer sur une troisième recrue d'expérience.