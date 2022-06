Mercato: le beau pactole que va toucher Bordeaux sur le transfert de Tchouaméni au Real

Le transfert attendu d'Aurélien Tchouaméni (22 ans) au Real Madrid fait les affaires des Girondins de Bordeaux, club formateur du joueur qui va toucher un joli pourcentage.

Une petite éclaircie après des semaines cauchemardesques. Bordeaux a suivi avec grand intérêt le dossier sur l'avenir d'Aurélien Tchouaméni. Et son transfert annoncé au Real Madrid, contre 80 millions d'euros (plus vingt de bonus) va offrir une belle récompense financière au club, fraîchement relégués en Ligue 2.

Entre six et huit millions d'euros

Les Girondins vont ainsi toucher 10% sur la plus-value du transfert de l'international français (10 sélections, 1 but). Le club avait vendu le natif de Rouen à Monaco contre 20 millions d'euros à Monaco en janvier. Il va donc toucher 10% de 60 millions, soit six millions d'euros dans les caisses des Girondins.

Cette somme peut monter à 8 millions d'euros avec les bonus. Cet argent n'aura aucun impact sur le prochain passage des Girondins devant la DNCG puisqu'il va être directement englobé dans la dette du club (estimée à 50 millions d'euros).

Gérard Lopez et ses équipes doivent éponger un déficit de 40 millions d'euros pour passer cette étape de la DNCG et qu'il ne pourra pas compter sur les ventes de Tchouaméni et celle potentielle de Jules Koundé (FC Séville), très courtisé cet été et vendu 25 millions d'euros au club andalou en 2019.

Selon les informations de RMC Sport et de nombreus autres médias, le Real Madrid et Monaco sont tombés d'accord pour le transfert de Tchouaméni, lundi sur les bases d'une indemnité de 80 millions d'euros, plus 20 millions d'euros en variables, dont 10 activables sans trop de difficultés. La facture du Real Madrid sera gonflée par une taxe à 19% imposée par l'État espagnol, car Monaco est considéré comme un paradis fiscal.