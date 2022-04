Mercato: vers un duel Real-Chelsea pour Tchouaméni?

Selon As, le Real Madrid va devoir composer avec la forte concurrence de Chelsea sur le dossier du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni (22 ans). Le PSG est aussi sur le coup pour l’international français.

La lutte promet d’être acharnée pour Aurélien Tchouaméni (21 ans) l’été prochain. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2024 avec Monaco, intéresse plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid, courtisan de longue date. Mais le club espagnol da devoir composer avec une féroce concurrence. Selon As, Chelsea s’est aussi positionné sur l’international français (8 sélections), auteur de son premier but en équipe de France la semaine dernière contre la Côte d’Ivoire.

Selon le journal espagnol, les deux clubs seraient les mieux placés sur ce dossier. Tchouaméni a déjà fait la une des médias à plusieurs reprises en Espagne en raison de l’intérêt très fort du Real. Chelsea l’a aussi cerné comme une priorité. Mais le club anglais est plongé dans l’incertitude depuis la mise en vente du club par son propriétaire Roman Abramovich, visé par des sanctions qui impactent fortement les finances des Blues. En cas de repreneurs, les Londoniens pourraient avoir la surface pour agir.

Le PSG est aussi sur les rangs pour l’ancien Bordelais. Mais le Real aurait une longueur d’avance sur ce dossier que le club suit depuis de longues années. L’un de ses représentants aurait rencontré les proches du joueur il y a quelques mois. L’opération se chiffrera au moins à 60 millions d’euros. Monaco ne s’opposera pas à un départ de son talentueux milieu de terrain si le prix est atteint.

"Je ne me focalise pas sur la suite, a confié le joueur la semaine dernière. Demain est un autre jour. Je continue à travailler, à progresser et on verra ce que l’avenir me réserve." Tchouaméni a ensuite été lancé sur le PSG.

"Que pensez-vous de ce club?", lui a demandé une journaliste. "C’est un top club, avec de très grands joueurs, a répondu le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’ASM. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis qu’il y a l’ère qatarie. Ils ont des objectifs. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas encore réussi à gagner la Ligue des champions, mais ils ont plein de titres. Ils ont des grands joueurs. Forcément, ils ont envie d’aller chercher encore plus loin. Je considère le PSG comme une grande équipe."