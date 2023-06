Mercato: devant la persistance des rumeurs, Xavi recale encore Neymar... qui aimerait bien revenir

Le Brésilien Neymar ne fait partie des plans de Xavi au Barça pour la saison prochaine, rapporte Mundo Deportivo. L'entraîneur du club catalan s'était déjà exprimé publiquement sur le sujet, apportant un premier démenti aux rumeurs qui circulaient au sujet du joueur du PSG.

L’avenir du Brésilien Neymar, sous contrat jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain, apparaît flou à l’entame de ce marché des transferts. Le club de la capitale ne fait plus mystère de ses intentions le concernant, et même si ce n’est pas assumé publiquement, un départ de la star auriverde cet été arrangerait le club. Sauf que l’intéressé ne l’entend pas de cette oreille, surtout si le nouvel entraîneur du PSG s’avère être Luis Enrique, que le Brésilien apprécie depuis leur aventure commune à Barcelone, marquée par un triplé coupe-championnat-Ligue des champions en 2015.

Le FC Barcelone serait-il intéressé à l’idée de le reprendre, après l’échec d’un retour de Lionel Messi ? Xavi a livré le fond de sa pensée début juin, expliquant pourquoi il n’avait pas l’intention de travailler sur un retour du n°10 brésilien: "C’est une surprise, s’était-il étonné dans l’émission Jijantes FC à l’évocation de rumeurs envoyant Neymar au Barça. En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami mais il y a d’autres priorités. Les noms (des cibles, ndlr) sont connus du secteur sportif, du président. Les cartes sont sur la table."

Peu de prétendants pour Neymar

Le message délivré était on ne peut plus clair, et pourtant, la fermeté de Xavi n’a pas empêché les rumeurs les plus folles de circuler, obligeant le club à les démentir une nouvelle fois par voie de presse. Mundo Deportivo rappelle ainsi que les priorités de l’entraîneur du Barça se situent ailleurs, dans le recrutement d’un milieu de terrain (Gündogan ?), d’un attaquant pouvant jouer sur les trois postes offensifs et si possible d’un latéral droit.

Quant à Neymar, que le PSG aimerait voir partir, compte tenu de sa situation contractuelle, de son salaire imposant et de son historique de blessures, les prétendants ne se bousculent pas au portillon, même si certains clubs anglais ont montré un intérêt ces dernières semaines, mais rien qui ne puisse déboucher sur une approche beaucoup plus concrète dans l’immédiat.

L'Arabie Saoudite a envoyé des émissaires à Paris pour sonder l'entourage du Brésilien et connaître leurs intentions cet été. L’éventuel départ de Neymar libérerait de la masse salariale et permettrait au PSG d’avoir plus de marge sur le marché des transferts.