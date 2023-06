Mercato: Umtiti se rapproche un peu plus d'un retour à Lyon... mais ça dépend d'un autre dossier

Sept ans après son départ, Samuel Umtiti (29 ans) pourrait revenir à l'OL, qui cherchera à pallier un probable départ de Castello Lukeba. Le FC Barcelone pourrait même faciliter l'opération.

En ce tout début de mercato, l'Olympique Lyonnais doit impérativement renflouer ses caisses. Le probable départ de Castello Lukeba (20 ans), joueur pour lequel les Gones attendent 35 millions d'euros, devrait enlever une belle épine du pied du propriétaire John Textor, avant le passage de l'OL devant la DNCG, le gendarme financier du football français, le 30 juin.

Après Rémy Riou, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso l'été dernier, puis Dejan Lovren en hiver, Lyon viserait une nouvelle solution à moindre coût et un rappatriement d'un nouvel ancien selon Sport, pour remplacer son défenseur central prometteur: Samuel Umtiti. Après quatre saisons de galères et des blessures à répétition au FC Barcelone, dont un exercice 2021-2022 où il n'a disputé qu'un match, le champion du monde 2018 s'est complètement relancé à Lecce, en Italie, où les supporters l'ont considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club apulien.

Samuel Umtiti libéré par le Barça?

Convaincu par sa saison en Serie A, Lyon souhaiterait donc faire revenir son ancien défenseur, d'autant que le Barça, club avec lequel il est lié jusqu'en 2026, serait prêt à faire une fleur à l'OL dans l'unique but de se délester de son salaire. Le club catalan pourrait ainsi libérer l'international français (31 sélections, quatre buts), qui n'aurait qu'à trouver un accord avec le septuple champion de France pour effectuer son retour dans la capitale des Gaules, sept ans après en être parti contre 25 millions d'euros.

Ce ne devrait pas être la partie la plus délicate de l'opération: Umtiti n'a jamais caché son désir de rejouer à Lyon, et certains joueur à l'OL, le capitaine Lacazette en tête de file, militent également en ce sens.