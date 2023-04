Mercato: le Barça serait prêt à sacrifier Ansu Fati cet été

À la recherche de liquidités, le Barça aura besoin de vendre lors du prochain mercato estival. Alors que trois joueurs ont été cités pour un éventuel départ, un nom ressort plus que les autres selon Sport: celui d'Ansu Fati.

Le Barça se prépare à vivre un nouveau mercato animé. Un an après avoir fait des folies en attirant notamment Robert Lewandowski et Raphinha, le club catalan a changé ses priorités. Pour la prochaine période de transfert, les Blaugrana voudraient vendre afin d'envisager un avenir financier plus serein. Selon Sport, le club étudie plusieurs scénarios. Le souhait numéro un serait d'écouter des offres pour les joueurs qui jouent peu mais qui génèrent des bénéfices.

C'est pourquoi le nom d'Ansu Fati ressort en premier dans la liste, plutôt que Ferran Torres ou Raphinha. Le premier cité, formé à la Masia et sous contrat jusqu'en 2027, a joué 27 rencontres de Liga - pour seulement onze titularisations. Tout frais de transfert pour lui serait un avantage direct pour le fair-play financier, contrairement aux deux autres joueurs. Le Barça étudie toutes les offres, mais il ne franchira pas de lignes rouges avec des joueurs "stratégiques" comme Ronald Araujo, Pedri ou Frenkie De Jong.

Un retour de Messi est toujours d'actualité

Les Catalans regardent de près les situations d'Andreas Cristensen et Franck Kessie, arrivés libres l'été dernier. Un départ permettrait d'alléger la masse salariale mais rien n'est encore définitif. De son côté, Xavi est conscient que des sacrifices sont à prévoir sur certains postes s'il veut se renforcer sur certains postes: un latéral, un défenseur central, un milieu, un attaquant et un ailier.

Sans oublier le rêve de faire revenir Lionel Messi à la maison. Ces derniers jours, les appels du pied se sont multipliés de la part des supporters du Barça, notamment lors de la réception de Gérone ce lundi (0-0). "Leo génère de l'espoir. Ils scandent son nom depuis deux matchs. Voyons si cela se produit", espère Xavi, qui a tout gagné avec son ancien coéquipier.