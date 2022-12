Mercato: tout serait bouclé pour le crack brésilien Endrick au Real Madrid

En plein coeur de la Coupe du monde, le dossier Endrick est très chaud et devrait se boucler dans les prochains jours. En concurrence avec plusieurs grands clubs européens, le Real Madrid semble plus que jamais en pôle. D'après Fabrizio Romano, tout serait même bouclé.

Le monde se l'arrache, il semblerait que le Real Marid remporte la mise. Endrick, la jeune pépite brésilienne de 16 ans qui a débuté en tant que professionnel il y a deux mois, devrait être un joueur du Real Madrid au 1er juillet 2024.

D'après le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid a bouclé le transfert du crack brésilien. Les différentes parties ont un accord verbal pour un transfert à l'été 2024. Le Real Madrid paiera 60 millions d'euros + 12 de bonus à Palmeiras. L'objectif est de signer tous les documents d'ici la fin du mois.

Le journaliste précise que rien n'est encore signé et que cela devrait prendre plusieurs jours, mais que l'accord verbal est solide.

Les courtisans ne manquaient pas

Deux autres courtisans de taille se pressaient sur le dossier. En Angleterre, Chelsea se faisait insistant et comptait sur Thiago Silva, capitaine du Brésil, pour tenter de convaincre le jeune attaquant de rejoindre les Blues. Le PSG, aussi, lorgnait avec insistance le crack. Selon plusieurs échos, le club aurait même formulé une offre de 25 millions d’euros, plus 20 millions de bonus, écartée par Palmeiras. La presse brésilienne a récemment fait état d’une autre proposition du club français: 80 millions d’euros pour Endrick et le très jeune Estevao Willian (15 ans). Une offre qui aurait été refusé et aurait poussé le club de la capitale à se retirer du dossier. Largué financièrement, et convaincu que le joueur était déjà d'accord avec un autre club, le FC Barcelone s'était retiré de la lutte il y a plusieurs semaines.

Le plus grand espoir du football mondial?

Le Brésil n'aurait jamais vu ça. En tous cas, pas depuis Neymar. Le jeune Endrick, 16 ans, né en 2006, affole absolument tous les compteurs au pays du football et sa précocité est jugé comme unique. Attendu depuis déjà plusieurs mois, l'adolescent annoncé comme le futur crack du football mondial a fait ses débuts en professionnel début octobre. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Palmeiras à disputer une rencontre professionnelle.

Evalué à 20 millions d'euros par Transfermarkt, il deviendrait, en signant au Real Madrid pour plus du triple, le joueur le plus cher de l'histoire au même âge. Une sacrée performance pour un joueur qui évolue en dehors des frontières de l'Europe, considérée aujourd'hui comme le sommet du football mondial. Il est largement devant le Parisien Warren Zaïre-Emery (évalué à 6 millions). Dans l'histoire, seuls quatre joueurs avaient une plus haute estimation financière au même âge. Ansu Fati avait été estimé à 25 millions d'euros, Rayan Cherki et Eduardo Camavinga à 20, et Youssoufa Moukoko, 18 millions. Mais aucun n'a réellement été transféré à ce montant.