Mercato: le Real serait désormais en pole pour Endrick (devant le PSG)

Selon la presse brésilienne, le Real Madrid aurait pris l’avantage dans la course pour recruter le prodige brésilien, Endrick (16 ans). Le club serait proche des attentes de répondre aux attentes de Palmeiras.

Le Real Madrid aurait pris l'avantage sur le très concurrentiel dossier Endrick. Selon UOL Esporte, le club espagnol a récemment avancé ses pions au point de se rapprocher des conditions de Palmeiras pour recruter le prodige brésilien, seulement âgé de 16 ans. Un accord entre les différentes parties pourrait même être signé durant le mois de décembre. Palmeiras attend 60 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire, pour céder sa pépite.

Endrick ne voudrait pas être dans l’ombre de Haaland au Real

Une somme que le Real Madrid serait prêt à verser. Reste à savoir sous quelle forme. Selon UOL Esporte, les Merengues envisagent une somme fixe et une autre en bonus d’objectifs pour atteindre le montant de la clause.

Selon Marca, le joueur et son entourage seraient très attentifs au recrutement à venir du Real et notamment à la future possible arrivée d’Erling Haalang. Une potentielle signature de la gâchette norvégienne serait perçue comme trop envahissante pour Endrick, qui ne souhaiterait pas évoluer dans l’ombre de l’actuel joueur de Manchester City. Marca rappelle qu'un aventiel transfert de Haaland en 2024, année où il disposerait d’une clause libératoire, n’est pas à l’ordre du jour du côté de Madrid.

Les dirigeants espagnols s’activent en revanche pour Endrick, qui ne pourra pas rejoindre l’Europe avant ses 18 ans en 2024. Ils ont déjà rencontré ses proches qui devaient récemment se rendre en Espagne pour visiter les installations du club. Un contretemps a reporté ce voyage mais cela ne remet pas en cause l’avantage pris par le Real sur la concurrence.

Deux autres courtisans de taille se pressent sur le dossier. En Angleterre, Chelsea se fait le plus insistant et compte sur Thiago Silva, capitaine du Brésil, pour tenter de convaincre le jeune attaquant de rejoindre les Blues. Le PSG, aussi, lorgne avec insistance le crack. Selon plusieurs échos, le club aurait même formulé une offre de 25 millions d’euros, plus 20 millions de bonus, écartée par Palmeiras. La presse brésilienne a récemment fait état d’une autre proposition du club français: 80 millions d’euros pour Endrick et le très jeune Estevao Willian (15 ans).