Angleterre: Pochettino, Tuchel, Rodgers... Qui pour diriger les Three Lions en cas de départ de Southgate ?

Après l'élimination de l'Angleterre en quart de finale du Mondial, la position de Gareth Southgate est incertaine, malgré un contrat qui court jusqu'en 2024. Qui sont les potentiels successeurs du technicien sur le banc?

Le casse-tête commence en équipe d'Angleterre. Que faut-il faire avec Gareth Southgate, décrié avant la compétition, et éliminé en quart de finale par l'équipe de France malgré un contenu intéressant? Alors que lui-même ouvre la porte à un départ, malgré son contrat qui court jusqu'en 2024, les prétendants au poste ne manquent pas. Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Brendan Rodgers, Eddie Howe, Brendan Potter...

Les étrangers partent avec un train de retard

En Angleterre, il est très important que le sélectionneur soit anglais, dans la pure tradition du football britannique. On estime outre-Manche que les prétendants ne manquent pas et qu'il est inutile d'aller chercher un entraîneur à l'étranger. En suivant cette logique, Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers et Thomas Tuchel ne font pas partie des grandissimes favoris, selon le Daily Mail.

Si l'on reconnaît à Pochettino qu'il a offert satisfaction à Southampton et Tottenham, et qu'il connaît bien le football anglais, son passage au PSG a quelque peu entâché son image, renforçant le sentiment selon lequel il a beaucoup de mal à faire passer un cap à ses équipes.

Finaliste de la Ligue des champions avec le PSG, vainqueur avec Chelsea, Thomas Tuchel dispose de plus d'arguments sportifs que Pochetinno. Cependant, du côté de l'Angleterre, on se veut prudent car il existe un doute sur sa capacité à s'imposer sur le long terme. Ses aventures au PSG et à Chelsea ne s'étaient pas vraiment bien terminées.

Même s'il est nord-irlandais, Brendan Rodgers est né au Royaume-Uni, et a fait une grande partie de sa carrière de joueur et d'entraîneur en Angleterre. C'est un argument qui joue en sa faveur. Cependant, le technicien n'a pas réussi partout, notamment à Liverpool, seul véritable grand club qu'il a entraîné. Autre problème de taille, Rodgers est sous contrat jusqu'en 2025 du côté de Leicester, avec un salaire élevé.

Les Anglais privilégiés, les pistes moins nombreuses

Eddie Howe et Graham Potter sont les deux principaux favoris au poste dans la tête des observateurs. Ils sont anglais et leur philosophie se rapproche de celle de Southgate, qui a finalement bien fonctionné du côté des joueurs, où son message est passé. Dans une logique de continuité, le profil des deux hommes est privilégié par les spécialistes du football en Angleterre.

Jamie Carragher dit de Eddie Howe qu'il est le meilleur entraîneur du pays en ce moment et, vu l'amélioration à Newcastle, l'ancien défenseur anglais semble avoir raison. Malgré tout, il a eu besoin de temps pour obtenir des résultats à Newcastle, privilège qu'il n'aura pas du côté de l'Angleterre. Son expérience au très haut niveau est également limitée.

Graham Potter (Chelsea) semble être le profil parfait et le plus compatible avec l'Angleterre. C'est à la fois le dossier le plus complexe. S'il réunit toutes les caractéristiques pour être l'entraîneur parfait pour les Three Lions, son contrat onéreux signé jusqu'en 2017 rend l'opération quasiment impossible, d'autant qu'il est pleinement satisfait de son rôle.

Si les potentiels prétendants ne manquent pas, aucun ne semble réellement se détacher, et rien ne garantit que Gareth Southgate, sous contrat jusqu'en 2024, ne veuille pas continuer jusqu'à l'Euro, dans un an et demi.