Mercato: Tuchel veut recruter un joueur-clé du Barça au Bayern

Auteur d'une saison pleine sous les ordres de Xavi, Frenkie de Jong semble être définitivement installé dans le milieu du Barça. Mais le Néerlandais continue d'intéresser les grands clubs européens. Selon Sky Germany, le Bayern Munich observe la situation de De Jong. Thomas Tuchel est un fan du joueur.

Frenkie de Jong est un grand habitué des mercatos mouvementés. Censé rejoindre le PSG en 2019, le milieu avait finalement fait faux bond au club de la capitale pour rejoindre le FC Barcelone. Disposant d’un gros salaire, le Néerlandais avait vu son club le pousser vers la sortie l'an dernier. Mais malgré un intérêt de Manchester United, il était resté en Catalogne.

Une sage décision au vu de la belle saison réalisée, ponctuée par un titre de champion d’Espagne. Sous contrat jusqu’en juin 2026, De Jong semble épanoui en Catalogne mais continue d’intéresser des clubs, notamment le Bayern Munich. Selon Sky Germany, Thomas Tuchel est fan du Néerlandais et veut pouvoir compter sur lui dans son effectif. Mais la partie semble loin d’être gagnée.

De Jong veut rester "le plus longtemps possible"

Contrairement à l’été dernier, le champion d’Espagne semble moins réceptif à l’idée de perdre le joueur de 26 ans. D’autant qu’avec le départ de Sergio Busquets, l’ancien de l’Ajax Amsterdam pourrait encore plus gagner en importance dans le onze de départ de Xavi. Il sera tout de même confronté à la concurrence d’Ilkay Gundogan qui aurait accepté de rejoindre le Barça.

Malgré l’argument Mathijs de Ligt, ancien coéquipier du Barcelonais à Amsterdam, le Bayern pourrait avoir du mal à négocier un montant abordable. D’autant que depuis l’épisode Joshua Kimmich, les relations ne sont pas au beau fixe entre les dirigeants des deux clubs. Le président du champion d’Allemagne Herbert Hainer avait pointé du doigt l’attitude des Catalans il y a quelques jours: "Je ne comprends pas pourquoi le Barça drague ouvertement et de manière si offensive notre joueur."

Pour ne rien arranger aux affaires des Bavarois, De Jong a récemment partagé son désir de rester encore un long moment au Barça: "Je pense que la vie ici est fantastique. Si les choses continuent à bien se passer pour moi et pour le club, je préférerais rester ici le plus longtemps possible."