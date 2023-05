Bayern Munich: la haie d'honneur des joueurs de Tuchel aux féminines après leur titre de champion

Sacrées championnes d'Allemagne ce dimanche pour la cinquième fois de son histoire, les féminines du Bayern Munich ont été célébrées par les garçons, titrés la veille après un scénario complètement fou.

Les supporters du Bayern avaient beaucoup de choses à fêter ce week-end. Samedi, l'équipe entraînée par Thomas Tuchel s'est offert le 33e titre de son histoire après un scénario fou et un but de Jamal Musiala dans le money-time lors de la dernière journée de Bundesliga. Le lendemain, les féminines ont imité leurs homologues masculins en remportant leur 5e titre après avoir pulvérisé Potsdam (11-1) sous les yeux de Thomas Müller et ses coéquipiers, vêtus de la traditionnelle tenue bavaroise.

Leaders avec deux points d'avance sur Wolfsbourg, les Bavaroises n'ont pas laissé durer le suspense en marquant six fois lors des trente premières minutes. Au coup de sifflet final, les coéquipières de Lina Magull sont allées chercher leur trophée après une haie d'honneur des garçons.

Quatrième doublé hommes-femmes

Les deux équipes se sont ensuite retrouvées sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Munich dimanche après-midi pour fêter le quatrième doublé hommes-femmes de l'histoire du club après 2015, 2016 et 2021. Les sourires étaient de mise sur les visages des joueurs, malgré le contexte pesant en coulisses, avec les départs du directeur sportif Hasan Salihamidzic et du président du directoire Oliver Kahn.

En revanche, le président du club Herbert Hainer a confirmé la présence de Tuchel sur le banc la saison prochaine. "Nous sommes absolument convaincus par Thomas Tuchel. C'est l'un des meilleurs entraîneurs en Europe, il l'a démontré dans ses différents postes", a-t-il expliqué, assurant qu'il n'y avait "aucune pensée" vers une séparation ou un départ de l'ancien coach du PSG, arrivé en Bavière fin mars.