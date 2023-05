Mercato: Tuchel "surpris" par la rumeur d'un accord entre Lucas Hernandez et le PSG

En marge du déplacement crucial de son équipe à Cologne samedi (15h30), l'entraîneur du Bayer Thomas Tuchel s’est dit "surpris" par les rumeurs d'un accord entre Lucas Hernandez et le PSG. Assurant aux médias qu’il comptait sur le Français de 27 ans pour la saison prochaine.

Le nom de Lucas Hernandez est associé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain ces dernières heures. Une rumeur à laquelle son coach Thomas Tuchel a réagi en conférence de presse, à la veille du déplacement crucial pour le titre du Bayern Munich à Cologne (15h30).

L'entraîneur bavarois y a assuré qu'il comptait toujours sur le défenseur français pour la saison prochaine. "J’ai entendu (ces rumeurs) et j’ai été surpris. Lucas joue un grand rôle dans mes projets, c’est un leader pour moi", a clamé l'ancien entraîneur parisien.

La presse allemande catégorique

Une déclaration qui va dans le sens des dernières informations venues d'Allemagne à ce sujet. Bild expliquait en début de journée que le joueur de 27 ans n'était pas proche de rejoindre le club de la capitale, démentant tout accord avec Paris. Le quotidien assurait même que le frère de Théo Hernandez pourrait prolonger en Bavière rapidement, son contrat courant jusqu'en juin 2024.

Six mois après sa rupture du ligament croisé du genou droit, survenue avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde, Lucas Hernandez avait repris l'entraînement collectif avec le Bayern Munich mardi. "Lucas ne sera pas dans l’équipe demain (samedi). Il serait plus qu’irresponsable de l’inclure. Il ne s’est entraîné que partiellement et sans contact", a conclu Tuchel sur le dossier Hernandez.