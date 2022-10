Mercato: un club argentin déclare sa flamme à Cristiano Ronaldo

Qualifié pour la prochaine Copa Libertadores, le club argentin d'Argentinos Juniors a lancé un appel du pied à Cristiano Ronaldo, en l'invitant à remporter un trophée que Lionel Messi n'a jamais glané.

Cristiano Ronaldo a un nouveau prétendant pour le moins... original. Argentinos Juniors, le club qui a révélé Diego Maradona au monde dans les années 70, aimerait recruter une autre légende du ballon rond: CR7. Le club argentin, non sans humour, invite ainsi le Portugais à le rejoindre pour disputer la prochaine Copa Libertadores. Son maillot est d'ailleurs prêt, et floqué.

Les dirigeants d'Argentinos Juniors jouent sur l'éventualité de réaliser cette transaction dans le but de bien figurer en Copa Libertadores la saison prochaine, compétition pour laquelle ils sont qualifiés, et qu'ils n'ont pas remportée depuis 1985.

Une blague devenue virale

Cette campagne émane d'une demande des fans, et la blague est devenue virale. Le post twitter comptabilise près de 10.000 likes en quelques heures. Le président du club argentin a renchéri sur ses réseaux sociaux: "Dale Cristiano, il n'y a pas d'argent qui vaut plus que jouer dans la Militoneta; ni les pâtes Chichilo, ni les pizzas du vieux four, ni les empanadas de La Farra. Vous avez la Libertadores avec le Bicho à portée de main. Appelez-moi", a t-il écrit.

Pas certain cependant, malgré tous ses efforts, qu'Argentinos Juniors soit la destination privilégiée de CR7 en cas de départ de Manchester United.