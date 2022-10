Manchester United: buteur contre le Sheriff, Cristiano Ronaldo se rachète après sa sale semaine

Buteur à Old Trafford lors du succès de Manchester United jeudi en Ligue Europa contre le Sheriff Tiraspol (3-0), Cristiano Ronaldo a retrouvé le sourire avec les Red Devils après une semaine mouvementée.

La rédemption. Titularisé en pointe de l’attaque par Erik ten Hag jeudi en Ligue Europa, Cristiano Ronaldo s’est fait pardonner de son coup de sang contre Tottenham la semaine dernière – qui lui avait valu une mise à l’écart du groupe professionnel –, en participant au large succès de Manchester United sur sa pelouse face au Sheriff Tirasol (3-0).

Auteur du troisième but des Red Devils jeudi soir, CR7 a inscrit une réalisation pleine de volonté: après une tête repoussée par le gardien adverse, le Portugais de 37 ans a bien suivi pour propulser le ballon au fond des filets (81e). Avant de réaliser sa nouvelle célébration devant un Old Trafford aux anges.

MU s'offre une finale de groupe

C’est le 3e but en 13 rencontres toutes compétitions confondues inscrit par Cristiano Ronaldo cette saison. Le deuxième en cinq matchs sur son nouveau terrain de jeu préféré à défaut de Ligue des champions, la Ligue Europa. Il y a débuté chaque journée dans la peau d’un titulaire depuis l’entame de cette édition 2022-23. "Un super travail d'équipe et une belle victoire. On reste solidaires. Allez United!", a tweeté Ronaldo après le match et le but de sa délivrance.

Avec ce quatrième succès en cinq rencontres, Manchester United est revenu dans la course à la première place de son groupe de C3. Pour s’éviter d’en passer par les barrages, les Red Devils, deuxièmes à trois points de la Real Sociedad, devront gagner lors de l’ultime journée jeudi face aux Espagnols. Et ce par au moins deux buts d’écarts pour les dépasser, et se qualifier directement pour les 8es de finale.