Mercato: Neymar, Soler, Icardi... les joueurs que le PSG veut faire partir, et ceux qui pourraient rester

Alors que les rumeurs vont bon train concernant les arrivées, le PSG a passé aussi la vitesse supérieure concernant les départs au sein de l'effectif pléthorique du club parisien.

On le sait, l'été dernier, les prêts et sorties au sein de l'effectif parisien avaient été source de tensions entre le conseiller sportif Luis Campos et Antero Henrique. Cette année, la direction sportive veut prendre les devants et a établi une liste de joueurs à faire partir, au premier rang desquels figure Carlos Soler, pourtant arrivé l'été dernier.

L'ancien Valencien a déçu et n'a pas trouvé sa place dans le dispositif de Christophe Galtier. Il pourrait trouver des portes de sortie en Espagne où la cote de l'International espagnol (14 sélections) reste élevée. Jorge Mendes qui a eu un rôle dans son arrivée (même s'il n'est pas son agent) pourrait faciliter la sortie.

Déception aussi pour le pari Renato Sanches, (trop) souvent blessé et rarement convaincant quand il a joué. L'ancien Lillois est ouvert à un départ, même s'il aimerait rester. Il est persuadé qu'il peut mieux faire, mais pas sûr qu'il aura l'occasion de le prouver au PSG.

Comme expliqué par RMC Sport mardi, la porte est ouverte aussi pour Hugo Ekitike. Après 32 matchs sous les couleurs parisiennes cette saison, pour 4 buts et 4 passes décisives, l'ancien grand espoir du stade de Reims n’est pas sûr de poursuivre son parcours à Paris. Ekitike souhaite rester, convaincu qu'il peut mieux faire, mais il n'est pas complètement fermé à l'idée d'aller voir ailleurs. D'autant que Francfort en a fait sa priorité si Randal Kolo Muani s'en va.

Icardi, Paredes... aucun des joueurs prêtés lors de cette saison ne sera conservé. Plusieurs d'entre eux, comme Paredes, pourrait servir de monnaie d'échange dans certains transferts.

Hakimi, Verratti, Neymar, des situations complexes

Trois joueurs du 11 titulaire sont aussi concernés par ces discussions. La situation est contrastée pour Achraf Hakimi, très proche de Kylian Mbappé. Il apprécie le club mais s'est senti moins à l'aise ces derniers mois. La sortie de son agent dans la presse italienne a été noté en interne où on s'inquiète de sa vie extra-sportive parfois agitée. Le joueur est par ailleurs toujours mis en examen dans une affaire de viol (qu'il nie). S'il manifestait une envie de départ, il ne serait pas retenu. Le verdict est le même pour Verratti qui semble néanmoins vouloir rester. C'est même la tendance forte.

Ce ne sera pas le cas pour Neymar. Le club voulait déjà se séparer de sa star brésilienne l'été dernier. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Un gros début de saison et un enchaînement de blessure depuis la coupe du monde plus tard, le Brésilien sur courant alternatif sera à nouveau sur le marché des transferts. Compte tenu de sa situation, de son imposant salaire et de son non moins imposant historique de blessures, les prétendants ne se bousculent pas. Mais certains clubs, notamment anglais, ont montré un intérêt ces dernières semaines. Se séparer d'un autre gros salaire après les départs de Ramos et de Messi, permettrait à la direction sportive d'avoir une marge de manœuvre supplémentaire sur le mercato.