Mercato: un intérêt de Galatasaray pour Icardi?

Selon un média turc, Galatasaray se serait positionné sur Mauro Icardi, dans le cadre d'un prêt. Plusieurs rencontres auraient eu lieu entre Wanda Nara et les dirigeants turcs. Le buteur argentin est prié de quitter le PSG.

Le PSG a encore près de deux semaines pour trouver une issue dans le dossier Mauro Icardi. Selon le média truc Fotomac, Galatasaray s'intéresse à l'attaquant argentin, sous contrat jusqu'en juin 2024 mais devenu indésirable au sein du club de la capitale. Un prêt serait à l'étude, obligeant le PSG à prendre en charge une partie du salaire.

Icardi n'entre pas dans les plans de Galtier

Il y aurait eu plusieurs rencontres entre les dirigeants de Galatasaray et Wanda Nara, la représentante et compagne du joueur. Ces derniers jours, elle a réalisé une mise au point concernant la situation de Mauro Icardi. "Il continue à faire partie du club pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas", a déclaré Wanda Nara à la télé argentine

En parallèle, lors d'une conférence de presse avant la rencontre face à Montpellier, Christophe Galtier a invité Mauro Icardi à partir. "Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance", a commenté l'entraîneur parisien.

Arrivé à l'été 2019 en provenance de l'Inter Milan, Mauro Icardi avait réalisé une première saison correcte avant de perdre peu à peu son crédit, jusqu'à cette situation actuelle. La saison dernière, il n'a marqué qu'à reprises, toutes compétitions confondues, en 30 matchs disputés.