Mercato: un proche d’Haaland s'emporte contre la rumeur d'un transfert au Real en 2023

Les informations sur l’avenir d’Erling Haaland diffusées dans la presse espagnole mercredi ont agacé l’entourage de la star du Borussia Dortmund, dont l’ancien joueur Jan Aage Fjortoft qui s’est offusqué de la rumeur Madrid 2023.

Jan Age Fjortoft est un ancien joueur norvégien à la carrière professionnelle honorable. Aujourd’hui âgé de 55 ans, l’ancien attaquant passé par le Rapid Vienne, les clubs anglais de Swindon Town, Middlesbrough, Sheffield United et Barnsley mais aussi en Allemagne (Francfort) est surtout présenté comme un proche de la famille d'Erling Haaland. Pour certains, il en serait même le porte-parole. Et ce qu’il a lu dans la presse espagnole mercredi l’a agacé.

La radio catalane, Cadena Ser, a indiqué que l’attaquant était sur le point de prendre sa décision sur son avenir en tranchant parmi cinq propositions sur la table. Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se seraient positionnés, tout comme Dortmund, son club actuel, qui lui a proposé une prolongation de contrat, qui ne l’intéresse pas.

Manchester City serait en pole sur ce dossier alors que le Real Madrid souhaiterait gagner du temps. Selon le média espagnol, les Merengues auraient demandé au joueur de rester une saison supplémentaire en Allemagne avant de s’engager. Le Real estime en effet compliqué de faire venir le star norvégienne en même temps que Kylian Mbappé, priorité absolue de recrutement cet été. Et cette manœuvre supposée agace Jan Age Fjortoft, qui l’a fait savoir sur Twitter dans un message en anglais, puis en espagnol.

"Erling Haaland n'est pas une voiture d'occasion"

"S'il vous plaît, arrêtez ces histoires d’accord en 2023, peste-t-il. Erling Haaland n'est pas une voiture d'occasion que vous pouvez garer quelque part jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Haaland est comme une Bugatti que vous utilisez MAINTENANT!!!" Fjortoft est désormais consultant sur plusieurs médias et se présente également comme un conseiller sportif. Et sa voix compte puisqu’il est suivi par plus de 300.000 personnes sur Twitter.