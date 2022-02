Mercato: le plan du Barça pour attirer Haaland et contre-attaquer à l'assaut du Real

Alors qu'Erling Haaland est annoncé du côté du Real Madrid, son rival le FC Barcelone a dévoilé son plan pour faire venir le buteur norvégien, en fin de contrat en 2023 avec le Borussia Dortmund.

Le Barça contre-attaque. Quelques heures après la révélation d'un pré-accord avec le clan de l’attaquant du Borussia Dortmund et le Real Madrid, le club catalan a décidé de dévoiler ses arguments pour faire venir Erling Haaland. Selon Sport, le plan s'établit sur trois critères.

Le premier concerne le volet sportif. Le Barça propose au buteur norvégien d'être le grand meneur du nouveau projet et de s'entourer de jeunes joueurs de qualité qui peuvent à nouveau faire du Barça une équipe capable de gagner des titres (Pedri, Gavi, Ansu Fati, Ferran Torres et Nico). Un statut qu'il pourrait ne pas avoir au Real, dont la cible numéro un reste Kylian Mbappé.

>> Le mercato en direct

Un salaire qui pourrait évolué

Le Barça veut également faire du buteur du Borussia Dortmund le chef de file du projet digital et marketing qui pourrait lui permettre de voir son nombre d'abonnés augmenter sur les réseaux sociaux en cas de signature en Catalogne. Le club espère également que le Norvégien perpétuera la tradition des lauréats du Ballon d'or passés au Barça (Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Stoichkov).

D'un point de vue salarial, les Blaugranas sont en mesure d'offrir à l'attaquant de 21 ans un contrat de 20 millions d'euros par saison, d'une durée de cinq ans, faisant du Norvégien le joueur le mieux payé de l'effectif. L'ancien buteur de Salzbourg pourrait voir son salaire augmenter si le Barça est en capacité de surmonter la situation économique.

Plus tôt dans la journée, Sport rapportait que les dirigeants du Real Madrid auraient conclu un pré-accord avec le clan de l’attaquant du Borussia Dortmund à Monaco ces derniers jours. En l’absence de Mino Raiola, toujours absent après son hospitalisation, Rafaela Pimenta, avocate et bras droit de l’influent agent du Norvégien, s’est entretenue avec des représentants du club espagnol et le père du joueur, Alf-Inge, très impliqué dans l’avenir de son fils. Pour autant, rien n'est encore finalisé, alors que le joueur va devoir faire l'un des choix les plus importants de sa jeune carrière.