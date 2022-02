Borussia Dortmund: Haaland de retour à l'entraînement

Blessé depuis le 22 janvier, Erling Haaland a repris l'entraînement ce lundi avec la réserve. Une bonne nouvelle pour le Borussia Dortmund, qui jouera son avenir européen ce jeudi face aux Glasgow Rangers en barrage de la Ligue Europa.

Le buteur de Dortmund, Erling Haaland, absent depuis quatre matches en raison d'un problème musculaire, a effectué lundi matin un entraînement complet avec la réserve, à trois jours du barrage retour de Ligue Europa contre les Glasgow Rangers. Sans son prodige norvégien de 21 ans, l'équipe s'est effondrée au match aller à domicile, dominé 4-2 par les Ecossais. Mais la victoire 6-0 dimanche en Bundesliga contre Mönchengladbach, en l'absence de Haaland, a suscité l'espoir d'un retour jeudi à Glasgow (à suivre dès 21 heures sur RMC Sport 2).

Absent depuis le 22 janvier

Le retour de Haaland serait évidemment un énorme plus pour tenter de renverser une situation compromise, alors que Dortmund, solide deuxième de la Bundesliga à six points du Bayern, avait fait de la Ligue Europa son objectif de fin de saison. Avec ou sans Haaland, la saison du Borussia a des airs de "montagnes russes", comme le dit la presse allemande: à des matches brillants succèdent des ratés monumentaux, sans explication évidente.



Ces faux-pas ont déjà provoqué l'élimination de Dortmund en coupe d'Allemagne, contre une équipe de D2, et risquent de lui coûter la Ligue Europa, sauf exploit jeudi. L'attaquant norvégien n'a plus joué depuis le 22 janvier lors de la victoire de son équipe sur le terrain d’Hoffenheim (2-3). Il avait déjà été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en octobre et septembre derniers en raison de problèmes à la hanche.