Mercato: un rebond au Brésil pour Dimitri Payet ?

D'après Globo Esporte et le journaliste Fabrizio Romano, le club brésilien de Vasco da Gama aurait formulé une "énorme proposition" à Dimitri Payet. Libre depuis la résiliation de son contrat avec l'OM en juillet, le milieu offensif de 36 ans cherche à retrouver un clu après une "saison très difficile".

Le 21 juillet dernier, l'aventure de Dimitri Payet à l'OM prenait fin. Désormais libre de tout contrat, le milieu offensif de 36 ans serait dans le viseur du club brésilien de Vasco da Gama selon Globo Esporte et le journaliste Fabrizio Romano. Les dirigeants auraient soumis "une énorme proposition" à l'international français pour le convaincre et seraient "confiants" quant à cette signature.

"J'aimerais continuer à jouer"

Revenu en janvier 2017 à l'OM pour un deuxième passage, après celui entre 2013 et 2015, Dimitri Payet aurait souhaité continuer avec le club phocéen. Le vétéran disposait encore d'une année de contrat. "On a eu une discussion bien avant la reprise de l'entraînement et Pablo Longoria a fait part d'une honnêteté. Ce n'est pas simple à digérer mais je pense que ça a le mérite d'être honnête, confiait l'intéressé lors de sa conférence de presse de départ. Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté. J'ai mis un peu de temps à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure solution est d'accepter la décision du club."

"J'aimerais continuer à jouer au foot, ajoutait Dimitri Payet après cette annonce. Je sors d'une saison très difficile avec peu de temps de jeu. J'ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement." Avant une reconversion, qui devrait s'effectuer à l'OM, l'ancien joueur du LOSC et de Saint-Etienne cherche donc un nouveau point de chute.

Le club de Vasco da Gama pointe à l'avant-dernière place (19e) du championnat brésilien après 17 journées. En conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif Paulo Bracks a confirmé qu'il y avait des négociations avec un "grand" numéro 10. L'équipe recherche à ce poste depuis plusieurs mois.

Ces dernières semaines, Dimitri Payet avait été lié à la Turquie et l'Arabie saoudite, lui qui n'a pour l'instant connu qu'une expérience à l'étranger à West Ham.