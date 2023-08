Ligue 1 : pour Mandanda, Payet "méritait une fin différente à l'OM"

Le gardien du Stade Rennais Steve Mandanda regrette le départ de son ancien coéquipier à l'OM Dimitri Payet, un an après avoir également été libéré par le club phocéen avant la fin de son contrat.

Steve Mandanda est bien placé pour parler de la situation de Dimitri Payet. À l’été 2022, le mythique gardien de l’OM avait été libéré de son contrat après 613 matchs et une dernière saison dans un rôle de doublure. De son côté, le milieu offensif a annoncé son départ de Marseille fin juillet, en larmes, alors que son bail s’étirait jusqu’en 2024 et qu’il n’a pas encore retrouvé de club.

"C'est le foot, des décisions sont prises par les coachs, les dirigeants, on doit faire avec"

"C’est sûr que c'est toujours dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dim' méritait une fin différente avec l'OM, réagit Mandanda dans les colonnes de L’Équipe, alors que les deux hommes avaient prolongé en 2020 sous l'ancienne présidence, avec une reconversion promise au club. C'est le foot, des décisions sont prises par les coachs, les dirigeants, on doit faire avec. Je lui souhaite de retrouver un projet où il pourra s'éclater".

L’ancien gardien des Bleus, qui a pris sa retraite internationale en janvier dernier, en profite aussi pour évoquer la suite de son parcours, à 38 ans, alors qu’un retour à l’OM l’attendrait donc au terme de sa carrière de joueur. "C’est pour moi encore trop loin, car je ne suis pas du tout du genre à me projeter" avance-t-il, assurant qu’il ne "saurait pas répondre" quant à son avenir au terme de la saison à venir.

"La fin à Marseille n'a pas été celle que j'aurais espérée"

Avant d’entamer son deuxième exercice chez les Rouge et Noir, Steve Mandanda revient également sur son arrivée en Bretagne l'été dernier. "J'ai senti ici une réelle volonté de m'avoir et j'ai été accueilli chaleureusement, se réjouit-il. La fin à Marseille n'a pas été celle que j'aurais espérée, et Rennes, ça s'est fait naturellement. Ce fut une saison vraiment satisfaisante. Certes, il y a eu des trous, mais on a su à la fin être présents pour finir 4es, ce qui n'est pas rien dans un Championnat relevé avec des concurrents aux budgets supérieurs au nôtre".