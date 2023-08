Galatasaray: le but complètement fou de Mertens, façon Payet

Opposé au Zalgiris Vilnius ce mercredi lors du 2e tour préliminaire retour de Ligue des champions, le Galatasaray a pu compter sur un but fantastique du Belge Dries Mertens pour se qualifier pour le 3e tour. Une réalisation qui n'est pas sans rappeler celle de Dimitri Payet avec l'OM contre le PAOK Athènes en avril 2022.

Un éclair dans la nuit. Ce mercredi au Nef Stadium, le but de Dries Mertens est venu faire souffler un vent de folie dans l'enceinte du club turc. À la demi-heure du match opposant Galatasaray au club lituanien du Zalgiris Vilnius, lors du 2e tour préliminaire retour de la Ligue des champions, l'international belge (109 sélections) a sans doute inscrit le plus beau but de sa carrière.

Quand Mertens imite Payet

Sur un corner côté droit pour les Turcs, le ballon n'est pas tiré en direction de la surface de réparation mais à l'entrée de la surface, aux 25 mètres. Tendu, à mi-hauteur, le cuir s'éloigne des filets et se dirige vers Mertens. Bien équilibré sur sa jambe gauche, ce dernier décoche une reprise de volée incroyable du droit avant même que le ballon ne retombe, qui file à toute vitesse dans le but du portier adverse, complètement impuissant.

Forcément, en appréciant cette réalisation, les fans de l'OM se rappellent de celle inscrite en avril 2022 par Dimitri Payet. En quart de finale aller de Ligue Europa Conférence contre le PAOK Salonique, celui qui vient de quitter le club phocéen s'était retrouvé à peu près dans la même position, envoyant un missile du droit en demi-volée dans la lucarne d'Alexandros Paschalakis. Un but nommé peu de temps après pour le prix Puskas du plus beau but de la saison.

"C'est un but particulier, c'est le plus beau de ma carrière parce qu'il est beau et dur à réaliser avec le rebond et la balle qui arrive fort", savourait Payet quelques jours plus tard. "Je devais tirer le corner mais Ünder était plus prêt du ballon. Je ne pensais pas qu'il me verrait. C'est un moment unique, ça restera gravé dans mes souvenirs."

En attendant, grâce au bijou de Mertens, Galatasaray peut encore disputer la prochaine édition de la C1. Il sera opposé au club slovène de l'Olimpija Ljubljana lors du 3e tour préliminaire.