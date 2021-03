Mercato: un retour de Ronaldo à Manchester United envisageable?

Selon Tuttosport, Manchester United représente une destination possible pour Cristiano Ronaldo en cas de départ de la Juventus l’été prochain. Le Real Madrid de Zinédine Zidane est également cité, mais CR7 pourrait tout simplement rester dans le Piémont.

Où évoluera Cristiano Ronaldo la saison prochaine? Difficile à dire aujourd’hui. Depuis l’élimination de la Juventus en 8es de finale de la Ligue des champions, la semaine dernière face à Porto, des rumeurs évoquent un possible départ de l’attaquant portugais cet été. A un an de la fin de son contrat. Mais selon Tuttosport, la star de 36 ans a plus de chance de rester dans le Piémont que de faire ses valises. Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, l’a laissé entendre le week-end dernier, après le triplé de la star de CR7 sur la pelouse de Cagliari en Serie A (1-3).

"J’ai envie de sourire car jamais dans ma carrière, je n’aurais pensé avoir à discuter de la valeur de Cristiano Ronaldo, a expliqué le dirigeant italien à Sky Sport Italia. En 2020, il a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juventus. C’est le meilleur buteur de Serie A, il a remporté cinq Ballon d’Or et je ne sais plus combien de Ligue des champions (quatre, ndlr). Avec nous, il a déjà remporté de nombreux titres. C’est un privilège de l’avoir dans notre équipe. Est-ce qu’il représente l’avenir de la Juve? Sans aucun doute."

Manchester United serait mieux placé que le Real Madrid

Wojciech Szczesny, le portier turnois, a également déclaré: "Je pense que Cristiano Ronaldo et moi serons à nouveau coéquipiers la saison prochaine". Reste que le doute subsiste. Avec quelques données concrètes. Si le quintuple Ballon d’Or vient à changer d’air, il ne signera que dans un capable de gagner la Ligue des champions. Ce qui réduit les possibilités. Le Real Madrid est évoqué comme une destination envisageable. Ce serait l’occasion pour l’ancien crack de Bernabeu de retrouver un club avec qui il a remporté trois Ligue des champions consécutives (entre 2016 et 2018). Et un coach qui connaît mieux que personne sa valeur.

Interrogé à ce sujet, Zinédine Zidane a d’ailleurs ouvert la porte à un come-back de Ronaldo en début de semaine. "Peut-être. On connaît Cristiano, la personne qu'il est et ce qu'il a fait ici, a répondu le coach du club merengue sur Sky Sport Italia. Mais c'est un joueur de la Juventus. J'ai fait ce que j'avais à faire avec lui, maintenant nous verrons ce qui se passera dans le futur. J'ai eu la chance de l'entraîner parce qu'il est vraiment impressionnant."

Malgré cet appel du pied, Tuttosport estime que le quintuple Ballon d’Or a plus de chance de retourner à Manchester United s’il devait quitter l’Italie. Pour des raisons avant tout économiques. Les Red Devils disposent de moyens supérieurs à ceux du Real dans l’optique d’accueillir Ronaldo et ses émoluments. A un peu plus de deux mois et demi de la fin de la saison, tout cela reste encore assez flou. Et le nom de Ronaldo n’a pas fini d’alimenter la rubrique mercato.