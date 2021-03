Ligue des champions: Benzema, De Bruyne… tous les buts de la soirée en vidéo

Porté par Karim Benzema, le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de l’Atalanta (3-1). Manchester City, avec un but magnifique de Kevin De Bruyne, a écarté sans trembler le Borussia Mönchengladbach (2-0).

Real Madrid-Atalanta : 3-1 (4-1 au total)

(Benzema 34e, Ramos 60e sp, Asensio 85e – Muriel 83e)

Enfin ! Après deux éliminations précoces en 2019 (Ajax) et 2020 (Manchester City), le Real Madrid a réussi à passer le cap des 8es de finale de la Ligue des champions en dominant une deuxième fois, au retour, l’Atalanta. Avec une défense à trois au coup d’envoi, Zinedine Zidane a vu son équipe prendre les devants grâce à Karim Benzema (34e), sur une offrande de Luka Modric après une grosse erreur du gardien italien Marco Sportiello. Sergio Ramos a fait le break sur un penalty provoqué par Vinicius (60e).

Le Real aurait pu commencer à s’inquiéter après le coup franc lumineux de Luis Muriel (83e), aidé par le mouvement de trois coéquipiers vers le mur madrilène. Mais Marco Asensio, sur une percée de Lucas Vazquez, a rapidement éteint tout début de révolte italienne. Le Real est en quarts, un peu plus proche d’un potentiel 14e sacre dans la plus belle des compétitions européennes.

Manchester City-Mönchengladbach : 2-0 (4-0 au total)

(De Bruyne 12e, Gündogan 18e)

Le Borussia Mönchengladbach ne s’attendait pas à grand-chose, après avoir été battu à "l’aller", déjà délocalisé à Budapest. Et Manchester City ne l’a pas laissé espérer quoi que ce soit. Le large leader du championnat d’Angleterre (14 points d’avance sur Manchester United), éblouissant ces derniers mois avec 24 victoires sur ses 25 derniers matchs, a rapidement confirmé sa supériorité avec un but magnifique de Kevin De Bruyne (12e). A l’extérieur de la surface, le Belge a armé du gauche et envoyé le ballon sous la barre de Yann Sommer.

Le gardien suisse du Borussia Mönchengladbach s’est ensuite incliné face à Ilkay Gündogan, le milieu de terrain des Citizens, meilleur buteur de son équipe cette saison (15 buts en 33 matchs) et meilleur buteur allemand parmi les cinq grands championnats. Manchester City est donc en quarts de finale pour la 5e fois de son histoire et la 4e consécutive, la plus longue série pour un club anglais derrière Manchester United (7 entre 1996-97 et 2002-03 et 5 entre 2006-07 et 2010-11). Pep Guardiola et ses joueurs ont même une belle tête de favoris cette saison.