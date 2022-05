Mercato: une annonce de Mbappé dimanche n’arrangerait pas le Real, selon Fred Hermel

Kylian Mbappé dévoilera ce week-end le choix sur son avenir mais pour Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol sur RMC, le timing de cette annonce n’arrangerait pas le Real Madrid, concentré sur sa finale de la Ligue des champions.

La fin du long feuilleton approche. Selon des informations de RMC Sport, Kylian Mbappé s’exprimera samedi soir ou dimanche sur le choix sur son avenir: prolonger au PSG ou partir libre au Real Madrid. Le timing de cette annonce n’arrangerait pas vraiment le Real Madrid, concentré sur sa finale de la Ligue des champions face à Liverpool le samedi 28 mai au Stade de France (21h). C’est ce qu’a confié Fred Hermel, spécialiste du football espagnol dans l’After, jeudi.

Dimanche, mieux que jeudi ou vendredi prochain

"Je serai extrêmement étonné que Mbappé annonce son départ au Real dimanche, a-t-il déclaré. Soit il dit, ‘je reste’ et ce n’est pas la tendance, soit il dit, 'je pars' sans préciser où il va." Pour Fred Hermel, sa prise de parole dès ce week-end serait tout de même plus opportune que plus tard la semaine prochaine.

"C’est mieux pour le Real Madrid qu’il l’annonce dimanche, plusieurs jours avant la finale de la Ligue des champions, précise-t-il. S’il avait annoncé ça le jeudi ou le vendredi avant la finale, c’était un vrai problème. Le Real ne peut pas faire ça avant une finale de Ligue des champions. L’annonce d’un joueur comme ça pour le Real Madrid, ce n’est pas un petit communiqué, c’est cinq heures d’antenne sur la chaîne du club en TNT et diffusée dans toute l’Espagne."

Ces dernières heures, les médias espagnols, comme l’émission El Chiringuito, affichent leur pessimisme sur ce dossier. Un simple contrefeu allumé par le Real, selon Fred Hermel. "Le Real Madrid aujourd’hui veut faire retomber cette histoire, conclut-il. Il veut qu’on parle moins de Kylian Mbappé mais plus de la finale de la Ligue des champions. Il passe des messages. Le Chiringuito, c’est souvent des messages directs du président ou du directeur général."