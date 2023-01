Mercato: une clause d’ambassadeur de l’Arabie saoudite dans le contrat de Ronaldo? Al-Nassr dément

Al-Nassr assure que le contrat mirobolant signé par Cristiano Ronaldo ne l’engage pas à devenir ambassadeur de la candidature commune de l’Arabie saoudite pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, contrairement à certaines informations sorties dans la presse.

C’est le plus gros contrat de l’histoire du foot. Et il fait beaucoup parler. En s’engageant jusqu’en 2025 avec Al-Nassr il y a deux semaines, Cristiano Ronaldo s’est assuré un jackpot financier. L’attaquant portugais devrait toucher près de 200 millions d’euros lors de ses deux ans et demi passés à Riyad. En revanche, contrairement à certaines informations sorties dans la presse, le bail du quintuple Ballon d’or ne l’engagerait pas à devenir ambassadeur de la candidature commune de l’Arabie saoudite à l’organisation de la Coupe du monde 2030 (avec l’Égypte et la Grèce). C’est en tout cas ce qu’affirme Al-Nassr.

Le club saoudien a diffusé mardi soir un communiqué pour démentir l’existence d’un tel accord. "Al-Nassr tient à préciser que, contrairement à ce qui a été rapporté, le contrat de Cristiano Ronaldo n’implique pas d’engagement pour une quelconque candidature à la Coupe du monde", peut-on lire dans un court texte, relayé notamment par le Daily Mail.

Messi ambassadeur de la candidature saoudienne

Depuis l’officialisation de son arrivée, le buteur de 37 ans (il fêtera ses 38 ans le 5 février) n’a pas encore débuté son aventure sous ses nouvelles couleurs au Moyen-Orient. CR7 a dû purger deux matchs de suspension dont il avait écopé avec Manchester United. Il pourrait étrenner le maillot d’Al-Nassr le 19 janvier lors d’un amical organisé à Riyad entre le PSG et une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et d’Al-Nassr. L’occasion de recroiser Lionel Messi, qui s’est lui officiellement engagé à soutenir la candidature commune de l’Arabie Saoudite pour le Mondial 2030.