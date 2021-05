Mercato: Une offre des Tigres pour Thauvin, Amavi va prolonger avec l'OM

L'aventure phocéenne va se prolonger pour Jordan Amavi, qui va signer ce jeudi avec l'OM un nouveau contrat portant jusqu'en juin 2025, comme peut le confirmer RMC Sport. Lui aussi initialement en fin de contrat à l'issue de la saison, Florian Thauvin disposerait d'une très belle offre des Tigres de Monterrey selon plusieurs médias mexicains.

Comme annoncé par l'Equipe et confirmé par RMC Sport, Jordan Amavi va prolonger ce jeudi son contrat avec l'OM. Le latéral gauche de 27 ans va s'engager pour un nouveau bail portant jusqu'en juin 2025, alors qu'il était libre de tout contrat à l'issue de la fin de saison. Sa prolongation était une volonté des dirigeants du club.

Jorge Sampaoli avait lui aussi confié sa volonté en interne de vouloir garder Jordan Amavi. Pablo Longoria va réaliser le souhait du technicien argentin, et l'officialisation devrait intervenir dans les jours à venir. Jordan Amavi est au club depuis l'été 2017, où il était arrivé en provenance d'Aston Villa. Même si la saison d'Amavi a été perturbée par les blessures, Sampaoli est convaincu que le joueur est idéal pour son système de jeu, le faisant évoluer en tant que piston gauche.

Une offre des Tigres pour Thauvin

Le nouvel entraîneur du club phocéen avait aussi exprimé son souhait de pouvoir garder Florian Thauvin, lui aussi en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Néanmoins, selon des informations de plusieurs médias mexicains, le champion du monde 2018 dispose d'une offre très intéressante pour s'engager avec les Tigres de Monterrey, où évolue un certain André-Pierre Gignac.

Loué par Sampaoli pour ses qualités offensives et mentales, Florian Thauvin pourrait percevoir un salaire supérieur à celui dont il dispose à l'OM s'il signe avec les Tigres, comme le rapportent notamment TeleDiario et TUDN. Il pourrait aussi devenir un ambassadeur en prévision la Coupe du monde 2026, qui sera en partie organisée par le Mexique. Les médias locaux laissent envisager leur optimisme concernant cette éventuelle signature pour Florian Thauvin, 28 ans, et à l'OM depuis 2013 à l'exception d'un court passage de quelques mois à Newcastle.