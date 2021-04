OM: Thauvin, Amavi, Kamara, Balerdi, Lirola... les vérités de Longoria

Au cours d'un point presse ce mercredi, Pablo Longoria a évoqué l'avenir de plusieurs joueurs de l'OM. Le président du club phocéen a notamment donné des nouvelles concernant la prolongation éventuelle de Florian Thauvin mais aussi de Jordan Amavi. Il s'est exprimé aussi sur Boubacar Kamara et sur le dossier des gardiens.

C'est un nouveau rendez-vous instauré par Pablo Longoria. De manière régulière, le président de l'OM a décidé de prendre la parole devant les journalistes pour aborder plusieurs sujets de l'actualité du club. Le dirigeant espagnol, pour sa première ce mercredi, a notamment répondu aux questions sur l'avenir de Florian Thauvin.

"On discute et c'est un signe positif"

En fin de contrat avec l'OM, le champion du monde 2018 est libre de s'engager où il le souhaite. La tendance d'un départ semblait même se confirmer ces dernières semaines. "On a une idée sur beaucoup de joueurs. On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). On discute et c'est un signe positif, a rétorqué Longoria. Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser."

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Florian Thauvin revient souvent dans les discussions. RMC Sport indiquait il y a quelques jours que Jorge Sampaoli avait confié sa volonté à Pablo Longoria de garder Florian Thauvin, mais aussi Jordan Amavi, au sein de son effectif pour la saison prochaine. Le cas des deux joueurs fait débat jusqu'au sein du club, entre ceux estimant qu'une page doit être tournée et ceux qui sont encore convaincus des qualités des deux joueurs.

Jorge Sampaoli apprécie les qualités de Florian Thauvin, que ce soit offensivement mais aussi au niveau de sa mentalité. Le technicien argentin a déjà indiqué à Thauvin qu'il compte sur lui. Deux clubs étrangers auraient déjà proposé un contrat à Florian Thauvin néanmoins, qui attend lui d'avoir toutes les options sur la table pour trancher.

Longoria veut aussi prolonger Kamara

Pablo Longoria s'est exprimé aussi sur l'avenir de Boubacar Kamara, courtisé après une bonne saison et qui dispose d'une belle polyvalence. "On n'a pas une protection totale avec son contrat jusqu'en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu'il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger, a confié Longoria. Le marché est très compliqué. Notre intention est de continuer à parler avec lui, à trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat."

A 21 ans, Boubacar Kamara représente potentiellement l'avenir de l'OM mais aussi la promesse de plusieurs millions en cas de vente. Tout le contraire du vétéran Steve Mandanda, qui dispose encore d'un contrat jusqu'en juin 2024 mais l'ambition affichée par le président est de trouver un nouveau gardien, l'une des priorités du prochain mercato.

Quant à Pol Lirola et Leonardo Balerdi, actuellement prêtés respectivement par la Fiorentina et le Borussia Dortmund, Pablo Longoria a montré aussi un certain optimisme. "La communication avec les agents des joueurs est stable. Les discussions sont ouvertes avec les agents de Pol (Lirola) et Leo (Balerdi), a indiqué le président de l'OM. Nous parlons presque tous les jours. Il faut trouver un équilibre entre les deux clubs car la réaluité est nous sommes très contents avec Pol et Léo