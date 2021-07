Mercato: Varane à Manchester United, une question de jours, selon la presse espagnole

Selon Marca, Raphaël Varane (28 ans) dispose d’une offre de contrat de Manchester United qu’il est prêt à accepter. Le défenseur français attend désormais un accord entre le Real Madrid et les Red Devils.

Raphaël Varane (28 ans) n’est pas encore un joueur de Manchester United. Mais le défenseur français dispose d’une offre de contrat de la part du club anglais, selon Marca. Le quotidien espagnol fait sa une de ce mardi sur l’avenir du champion du monde: "il ne manque que l’accord entre les clubs". Le feuilleton vit "ses derniers jours", enchérit le journal.

Attendu pour la reprise cette semaine, Varane pourrait ne pas s’éterniser lors de la préparation des Merengues si les deux clubs se mettent rapidement d’accord. Ce serait la volonté du joueur et de toutes les parties. Sans toutefois céder à la précipitation.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

A un an de la fin du contrat de Varane, le Real souhaite vendre son défenseur cet été pour éviter qu’il ne parte libre l’été prochain. Manchester United espère profiter de cette situation pour verser une indemnité à la baisse. Il reste donc encore un peu de chemin à parcourir pour trouver le point d’équilibre puisque Madrid ne veut pas brader l’une des références européennes à ce poste.



Dix ans après son arrivée en provenance de Lens, Varane ne compte pas aller au bras de fer avec le Real. Par reconnaissance, il n’envisage pas non plus d'aller au bout de son contrat et partir libre dans un an. Il est désormais suspendu aux négociations entre Manchester et Madrid.



Dans la capitale espagnole, le départ du Français est déjà plus ou moins intégré, après celui de Sergio Ramos, parti libre au PSG. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, est au courant de la situation. En cas de départ, le Real n’envisagerait pas de recruter et pourrait s’appuyer sur Eder Militao, Nacho, David Alaba et des joueurs formés au club pour composer la charnière centrale.