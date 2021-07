Mercato: Varane va permettre à Lens d'empocher un joli chèque

Le transfert de Raphaël Varane à Manchester United va permettre au RC Lens, son club formateur, d'empocher une belle somme. Selon Marca et La Voix du Nord, le Real Madrid devrait verser près de 1,25 million au club nordiste pour les droits de formation.

Manchester United a officialisé ce mardi avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane. Voilà 10 ans, depuis l'été 2011, que le défenseur français évoluait en Liga. Formé au RC Lens, celui qui va s'offrir un nouveau défi ces prochaines semaines, va aussi permettre au club nordiste de réaliser une belle affaire.

Des droits de formation

En 2011, le Real Madrid avait déboursé plus de 10 millions d'euros pour engager Raphaël Varane. Cette fois, le champion du monde 2018 devrait coûter près de 50 millions d'euros, bonus compris, aux Red Devils. Et dix ans après, le club Sang et Or devrait récupérer au moins 1,25 million d'euros selon Marca et La Voix du Nord grâce au transfert de son ancien joueur en Premier League, au motif des droits de formation.

En une décennie au Real Madrid, Raphaël Varane a tout gagné : quatre Ligue des champions, trois Liga, une Coupe du Roi ou quatre Coupe du monde des clubs. Mais à 28 ans, le Français va découvrir un troisième championnat, partant du club merengue le même été que Sergio Ramos, son partenaire de défense.

Raphaël Varane va néanmoins devoir observer une semaine de quarantaine, en vertu des dispositions prises au Royaume-Uni face à la pandémie de Covid-19, avant de pouvoir signer officiellement avec Manchester United, à l'issue de sa visite médicale. Un contrat de quatre saisons l'attendra avec une belle revalorisation salariale par rapport à ce qu'il percevait en Espagne.