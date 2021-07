Real Madrid: quelle défense sans Varane ni Ramos ?

Le Real Madrid est confronté à un chantier important en défense centrale à cause des départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Pour accompagner Éder Militão, David Alaba semble être la solution parfaite. À moins que Carlo Ancelotti le préfère à gauche ou au milieu.

Carlo Ancelotti savait-il en revenant au Real Madrid qu'il devrait reconstruire sa défense centrale? Moins d'un mois après le départ en fin de contrat de Sergio Ramos (ensuite parti au Paris Saint-Germain), le transfert de Raphaël Varane vers Manchester United a été annoncé ce mardi. Titulaires ensemble depuis que Pepe a commencé à faire de la place en 2016, les deux hommes ont largement contribué aux nombreux trophées venus garnir les armoires du club au cours des dernières années. Mais l'avenir s'écrit désormais avec David Alaba, Éder Militão et Nacho Fernandez.

Avant que la signature de David Alaba soit effective, des échos dans la presse évoquaient une volonté de l'Autrichien d'évoluer au milieu de terrain. Un rôle qu'il a souvent occupé avec sa sélection. Mais compte tenu de l'évolution du mercato madrilène, difficile de ne pas imaginer Carlo Ancelotti se servir de sa polyvalence pour combler le trou dans l'axe. "Je crois que je suis un joueur très flexible, car je peux jouer à plusieurs postes. De plus, je suis gaucher, ce qui n'est pas si fréquent", a déclaré le joueur de 29 ans à son arrivée à Madrid.

Alaba, meilleur à gauche ou au milieu

Latéral gauche de grande qualité, David Alaba a évolué en défense centrale au cours de ses derniers mois avec le Bayern Munich. C'est notamment à côté de Jérôme Boateng (puis de Niklas Süle) qu'il a remporté la Ligue des champions 2020 contre le Paris Saint-Germain. Pour autant, il a aussi montré qu'il n'était pas un spécialiste du poste: sa taille, 1m80, loin des références en la matière, peut occasionnellement poser problème.

Mais si le manager italien n'en fait pas un titulaire indiscutable en défense centrale, les supporters devront sans doute se concenter d'une paire Militão-Nacho. Le premier a fini par s'acclimater au football espagnol. Il est monté en puissance au cours de la saison passée, et a pu gagner de la confiance avec le temps de jeu rendu possible par les blessures à répétition de Sergio Ramos. Il reste toutefois un jeune homme de 23 ans, qui va devoir assumer son nouveau statut de titulaire dans l'un des plus grands clubs du monde.

Nacho, plus qu'un couteau-suisse ?

S'il n'est pas associé avec David Alaba dans une charnière qui aurait l'avantage d'être très rapide, Éder Militão se retrouverait avec Nacho. À 31 ans, l'Espagnol compte 233 apparitions avec le Real Madrid (pour douze buts). Il est depuis longtemps le couteau-suisse de cette équipe, avec sa polyvalence qui lui permet d'évoluer à tous les postes de la défense. Mais au final, ce n'est ni plus ni moins qu'un bon joueur de Liga qui n'a jamais bousculé Sergio Ramos et Raphaël Varane.

À moins d'une recrue surprise ou d'un non-départ de Jesus Vallejo (prêté lors des deux dernières saisons à Wolverhampton et Grenade), le quatrième défenseur central dans la hiérarchie devrait être le jeune Victor Chust (21 ans). Lancé par Zinedine Zidane au cours de l'année 2021, cet international espoirs compte trois apparitions avec l'équipe première. Il avait notamment réalisé 90 minutes lors du nul 0-0 sur la pelouse de Getafe dans la dernière ligne droite du championnat. Il a démarré en tant que titulaire lors de la première rencontre amicale de cette saison 2021-2022, contre les Rangers.

Ce match n'a d'ailleurs guère rassuré les supporters. Ils ont à la fois perdu, vu leur équipe encaisser deux buts et Nacho être expulsé à un quart d'heure de la fin. Le chantier, important, menace le début de saison.