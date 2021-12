Mercato: vers un duel Barça-Corinthians pour Cavani?

Courtisé par le Barça, Edinson Cavani aurait reçu une offre alléchante des Corinthians. Avec un salaire supérieur à celui proposé par le club catalan.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United mais très peu utilisé, Edinson Cavani (34 ans) est sur le départ. Reste à savoir où l’Uruguayen évoluera dans les prochains mois. Courtisé par le Barça, il aurait même donné un accord de principe pour un contrat d’un an et demi. Mais un autre club est entré dans la danse.

En effet, selon les informations du média brésilien Globoesporte relayées par As, les Corinthians lui auraient fait une offre. L’argument de poids du club brésilien: un montant supérieur à celui avancé par le Barça. Les Corinthians voudraient ainsi faire de lui la star de son équipe.

Horizon bouché à MU

Arrivé libre à Manchester United en octobre 2020, Edinson Cavani a rapidement prolongé son contrat d'une saison supplémentaire en fin de saison dernière. Mais l’Uruguayen est dans l’impasse. L’arrivée de Cristiano Ronaldo puis le départ d’Ole Gunnar Solskjaer n’ont pas arrangé ses affaires. Surtout que l’attaquant a été rattrapé par les blessures et n’a plus joué depuis la fin du mois d’octobre.

De son côté, le Barça, qui cherche à se renforcer notamment après l'arrêt de la carrière de Sergio Agüero, lui aurait proposé un an et demi de contrat et les discussions semblaient avancées. A moins que la proposition des Corinthians ne redistribue les cartes.